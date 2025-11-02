La inflación de octubre iría en aumento y se ubicaría entre 2,1% y 2,8%, según consultoras privadas

La inflación de octubre se perfila al alza en Argentina, con proyecciones de consultoras privadas que la sitúan entre el 2,1% y el 2,8%. Este rango implica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo mes del año superaría, o al menos igualaría, el 2,1% registrado en septiembre. El dato oficial, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se conocerá el próximo miércoles 12 de noviembre.

Según los análisis de las consultoras, el incremento general de precios estuvo traccionado principalmente por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce una considerable presión sobre el IPC. A esta situación se sumó el impacto de la volatilidad del dólar, que experimentó fluctuaciones significativas durante las últimas semanas de octubre.

Además de la canasta alimentaria y el tipo de cambio, los aumentos en precios regulados también contribuyeron a la suba general. En este segmento, se destacaron los ajustes en las tarifas del transporte público, como colectivos y subtes, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué dicen las estimaciones de las consultoras sobre la inflación de octubre

Diversas firmas realizaron sus propias mediciones y proyecciones para la inflación de octubre:

LCG estimó una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que representaría un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto a septiembre. Su informe resaltó que el rubro «alimentos y bebidas» acumuló un aumento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Econviews y Libertad y Progreso proyectaron variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%, coincidiendo en señalar la fuerte incidencia de los alimentos.

Analytica calculó que el nivel general de precios al consumidor alcanzaría el 2,2%, una variación muy similar al dato oficial de septiembre.

C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable, cerca del 2% a mediados de mes.

Equilibra proyectó un 2,1%, igualando el registro de septiembre, impulsado por el componente Núcleo (2,2%). Los «alimentos y bebidas no estacionales» lideraron la suba mensual con un 2,3%, mientras que los «estacionales y regulados» treparon 1,9%. Dentro de los alimentos, los subrubros más afectados por incrementos pronunciados fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.