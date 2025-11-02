La inflación de octubre iría en aumento y se ubicaría entre 2,1% y 2,8%, según consultoras privadas
La proyección privada para la inflación de octubre superaría el 2,1% de septiembre, estimándose entre 2,1% y 2,8%. Alimentos y el dólar impulsaron la suba. El INDEC revelará el dato oficial el 12 de noviembre.
La inflación de octubre se perfila al alza en Argentina, con proyecciones de consultoras privadas que la sitúan entre el 2,1% y el 2,8%. Este rango implica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo mes del año superaría, o al menos igualaría, el 2,1% registrado en septiembre. El dato oficial, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se conocerá el próximo miércoles 12 de noviembre.
Según los análisis de las consultoras, el incremento general de precios estuvo traccionado principalmente por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce una considerable presión sobre el IPC. A esta situación se sumó el impacto de la volatilidad del dólar, que experimentó fluctuaciones significativas durante las últimas semanas de octubre.
Además de la canasta alimentaria y el tipo de cambio, los aumentos en precios regulados también contribuyeron a la suba general. En este segmento, se destacaron los ajustes en las tarifas del transporte público, como colectivos y subtes, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Qué dicen las estimaciones de las consultoras sobre la inflación de octubre
Diversas firmas realizaron sus propias mediciones y proyecciones para la inflación de octubre:
- LCG estimó una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que representaría un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto a septiembre. Su informe resaltó que el rubro «alimentos y bebidas» acumuló un aumento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.
- Econviews y Libertad y Progreso proyectaron variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%, coincidiendo en señalar la fuerte incidencia de los alimentos.
- Analytica calculó que el nivel general de precios al consumidor alcanzaría el 2,2%, una variación muy similar al dato oficial de septiembre.
- C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable, cerca del 2% a mediados de mes.
- Equilibra proyectó un 2,1%, igualando el registro de septiembre, impulsado por el componente Núcleo (2,2%). Los «alimentos y bebidas no estacionales» lideraron la suba mensual con un 2,3%, mientras que los «estacionales y regulados» treparon 1,9%. Dentro de los alimentos, los subrubros más afectados por incrementos pronunciados fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.
- PxQ fue la consultora que estimó el número más bajo para el décimo mes del año, con un 1,9%.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) situó la inflación de octubre en un rango más bajo, cercano al 2%.
