Noviembre 2025 llega con aumentos: cuánto suben la luz, el gas, las prepagas y los combustibles

Noviembre 2025 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. El Gobierno anticipó que el onceavo mes del año trae subas confirmadas en alquileres, colectivos, combustibles y otros servicios esenciales. El detalle de los incrementos.

Los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aumento de alquileres

Según la información brindada, los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar en noviembre una actualización del ICL que marca un incremento anual de 42,45%.

Esta cifra muestra una desaceleración respecto a meses anteriores, por ejemplo en octubre la suba había sido del 46,1% y en septiembre, del 50,3%.

El descenso se acentúa en comparación con las cifras del 2024, en noviembre del año pasado el incremento fue de 227,3%.

Aumento: colectivos y subte

El aumento en las tarifas del colectivo impactará principalmente en la Provincia y ciudad de Buenos Aires. Se estima que en noviembre la suba sea del 4,1%.

De esta manera el pasaje con SUBE pasará a costar, el mínimo, $573,09. Desde infobae aclararon que en Ciudad de Buenos Aires, el valor mínimo del colectivo pasará a $568,82 bajo la misma modalidad de pago.

Por otra parte el subte de Buenos Aires tendrá un valor de $1.157 para aquellos que realicen de uno a veinte viajes mensuales con SUBE registrada.

Aumentos en combustibles

Los combustibles sufrirán otro aumento producto de la nueva actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que establece el Gobierno nacional. El último ajuste fue en agosto.

De esta manera, las naftas sumarán un incremento de $15,557 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y $0,953 en el impuesto vinculado al dióxido de carbono.

En el gasoil los aumentos serán de $12,639 por litro para el gravamen general, $6,844 en la alícuota diferencial vigente en la Patagonia y otras regiones del interior; y $1,441 para el tributo al CO₂.

Aumento de prepagas

Los planes de salud de las prepagas también tendrán una suba que rondará entre el 2,1% y el 2,8%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

La actualización se hará a partir de la inflación pasada que fue del 2,1%, según el Indec.

Según el relevamiento que realizó Infobae, entre las variaciones que se notificaron para este mes, se destacan:

Swiss Medical: 2,1%

Sociedad Italiana de Beneficencia: 2,1%

Luis Pasteur: 2,1%

Hospital Alemán: 2,1%

OMINT (con copagos): 2,1%

OSDE: 2,1%

Medicus: 2,2%

Galeno: 2,2%

OMINT (sin copagos): 2,8%

Con información de Infobae