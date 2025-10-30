Expectativas por la inflación de octubre 2025: proyectan otra suba y esta vez podría llegar al 2,5%

El dato de inflación del mes de septiembre fue del 2,1% y las consultoras proyectan que para el mes de octubre, la tendencia continuará en alza. Pese a la iniciativa del Gobierno de sostener la inflación, el indicador durante octubre podría reflejar otra suba con saltos en rubros que pegan de lleno en aquellos sectores de menor poder adquisitivo.

Como es usual en cada mes, las consultoras privadas publicaron las estimaciones sobre los datos que podría dar la inflación correspondiente al décimo mes del año.

En la cuarta semana de octubre, la consultora LCG reveló un alza de precios en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas del 1%. En el informe destacan que por tercera semana consecutiva el rubro presentó incrementos cercanos en torno a esa cifra.

«En las últimas 4 semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la inflación punta a punta del período se ubicó en 3%», señalaron.

El informe que fue compartido en el sitio Infobae, también puntualizó sobre los productos lácteos y huevos los cuales aumentos un 8,1% en las últimas cuatro semanas. Al rubro lo siguió Productos panificados, cereales y pastas con una variación de 4,8%; y bebidas e infusiones para consumir en el hogar presentó una suba de 2,3%.

La economista de LCG, Florencia Iragui, destacó: «Más allá de la aceleración de Alimentos y bebidas tenemos una inflación general para octubre en torno al 2,5% mensual«; y agregó: «Si Alimentos y bebidas aceleran, son un 27% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aproximadamente, es el rubro de mayor peso relativo dentro de la inflación minorista».

Si se confirma el dato de la consultora LCG, el dato de Indec reflejaría un salto de 0,4% intermensual y sería el segundo mayor salto de la serie octubre 2024 – octubre 2025, el cual fue solo superado por el de marzo, cuando la inflación escaló de 2,4% a 3,7%.

Sin embargo la consultora Econviews tuvo un relevamiento opuesto y señaló que en la cuarta semana de octubre observaron una suba de 0,3% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados de Gran Buenos Aires. El economista jefe de la consultora Kevin Sijniensky, señaló: «Se moderó la suba de alimentos en la última semana, pero el promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró a 2,8%».

El informe de esta consulta detalló que los impulsos surgieron por el rubro de Verduras que presentó un incremento de 3,2% mientras que Carnes tuvo una variación negativa del 1,2%. Para Econviews, en lo que va del mes, la inflación del rubro acumuló una suba cercana a 3%, pero en este relevamiento las mayores subas se produjeron durante la primera y tercera semana.

La inflación de septiembre superó el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,1 en septiembre, mayor a la cifra de agosto que fue del 1,9%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 22,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,8%.

La inflación nacional informada por el INDEC supera en algunas décimas al dato de la Provincia de Río Negro que se conoció el mismo día: fue del 1,32%. Sin embargo, fue un poco menor al que informó el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) que se registró en un 2,2%.

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén también difundió el dato local y se mantuvo en 2,8% durante septiembre, igual al de agosto, y acumuló un alza del 41% interanual.

Los rubros que más aumentaron en septiembre fueron vivienda y combustible con un 3,1%. Educación le siguió también con un 3,1% y transporte con un 3%.

De todas maneras, el informe del INDEC destaca que «la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en la Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte».