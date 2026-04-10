La inflación en CABA se aceleró en marzo 2026: llegó al 3% impulsada por transporte y educación
El índice porteño marcó un repunte respecto a febrero, cerrando el primer trimestre con un alza del 8,9%. Los ajustes en colegios, combustibles y alquileres explicaron el 80% de la suba. El dato de la Ciudad anticipa lo que será el IPC nacional que el INDEC publicará el próximo martes.
El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 3% en marzo de 2026. Con esta aceleración, la variación interanual escaló al 32,1%. El reporte oficial confirma que el salto estuvo motorizado por los servicios regulados y el inicio del ciclo lectivo, superando la calma que mostraron los precios estacionales tras el verano.
Cinco sectores concentraron el 80% de la suba mensual en la Capital Federal. El podio de los incrementos fue el siguiente.
- Educación (+8,6%): por el ajuste estacional en las cuotas de los colegios privados.
- Transporte (+6,0%): debido al impacto de la crisis internacional por la guerra en Irán, que llevó la nafta premium por encima de los $2.000, y la actualización del boleto mínimo.
- Vivienda y Servicios (+3,2%): traccionado por las subas en alquileres, expensas y tarifas de luz y gas.
Alimentos y Salud: comportamiento dispar
En la canasta básica, el rubro de Alimentos subió un 2,6%, con una dinámica interna muy marcada: mientras la carne saltó un 6,3%, las frutas y verduras registraron caídas de hasta el 3,3%, actuando como un contrapeso para el indicador general.
Por su parte, la Salud subió un 2,4% por los nuevos valores en las cuotas de las prepagas.
Análisis técnico: Regulados vs. Inflación Núcleo
El informe del instituto porteño revela una brecha importante según el tipo de precio:
- Precios Regulados (+6,5%): Fueron el motor del mes por tarifas, transporte y educación.
- Inflación Núcleo (+2,7%): Muestra que la presión en los precios básicos de la economía sigue siendo persistente.
- Estacionales (-4,5%): Registraron una baja significativa por el desplome del 12,7% en alojamiento tras el fin de la temporada alta.
Este dato de CABA enciende las alarmas de cara a la publicación del índice nacional del INDEC el próximo martes, ya que suele anticipar la tendencia que luego se refleja en todo el país.
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