La inflación en CABA se aceleró en marzo 2026: llegó al 3% impulsada por transporte y educación

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 3% en marzo de 2026. Con esta aceleración, la variación interanual escaló al 32,1%. El reporte oficial confirma que el salto estuvo motorizado por los servicios regulados y el inicio del ciclo lectivo, superando la calma que mostraron los precios estacionales tras el verano.

Cinco sectores concentraron el 80% de la suba mensual en la Capital Federal. El podio de los incrementos fue el siguiente.

Educación (+8,6%): por el ajuste estacional en las cuotas de los colegios privados.

por el ajuste estacional en las cuotas de los colegios privados. Transporte (+6,0%): debido al impacto de la crisis internacional por la guerra en Irán, que llevó la nafta premium por encima de los $2.000 , y la actualización del boleto mínimo.

debido al impacto de la crisis internacional por la guerra en Irán, que llevó la , y la actualización del boleto mínimo. Vivienda y Servicios (+3,2%): traccionado por las subas en alquileres, expensas y tarifas de luz y gas.

Alimentos y Salud: comportamiento dispar

En la canasta básica, el rubro de Alimentos subió un 2,6%, con una dinámica interna muy marcada: mientras la carne saltó un 6,3%, las frutas y verduras registraron caídas de hasta el 3,3%, actuando como un contrapeso para el indicador general.

Por su parte, la Salud subió un 2,4% por los nuevos valores en las cuotas de las prepagas.

Análisis técnico: Regulados vs. Inflación Núcleo

El informe del instituto porteño revela una brecha importante según el tipo de precio:

Precios Regulados (+6,5%): Fueron el motor del mes por tarifas, transporte y educación. Inflación Núcleo (+2,7%): Muestra que la presión en los precios básicos de la economía sigue siendo persistente. Estacionales (-4,5%): Registraron una baja significativa por el desplome del 12,7% en alojamiento tras el fin de la temporada alta.

Este dato de CABA enciende las alarmas de cara a la publicación del índice nacional del INDEC el próximo martes, ya que suele anticipar la tendencia que luego se refleja en todo el país.