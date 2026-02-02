Los motivos detrás de la salida de Marcos Lavagna del Indec: la disputa detrás del nuevo IPC

Este lunes, de forma completamente sorpresiva, Marcos Lavagna renunció como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Su salida, luego de un poco más de seis años de gestión, se da a pocos días de lo que iba a ser una renovación en la forma de medir la inflación, lo cual fue dado de baja -por el momento- por el Gobierno tras su desvinculación.

La renuncia se da luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara que el índice de precios del mes de enero se iba a ubicar aproximadamente cerca del 2,5%. Horas después, se confirmó que Lavagna -quien había asumido durante la gestión de Alberto Fernández- no iba a estar más frente al Indec, y que además no se iba a utilizar la nueva fórmula el próximo 10 de febrero.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, explicó el titular de Hacienda esta tarde en contacto con Radio Rivadavia.

Si bien desde La Libertad Avanza aseguraron que “su salida fue acordada mutuamente y se dió en buenos términos”, desde Infobae reportaron que, además de cuestiones técnicas con el IPC, también hay motivos políticos y personales en su apartamiento del Indec.

Según trascendieron, la relación entre Lavagna y Caputo venía tensa en el último tiempo, lo cual preocupaba al resto del equipo de Javier Milei, y la próxima renovación en la forma de medir la inflación fue lo que brindó el espacio para gestionar su salida.

A esto, sumaron su pasado partidario en el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. Lavagna asumió a su cargo durante el gobierno del Frente de Todos y había sido de los pocos que había logrado mantenerse tras la motosierra de Javier Milei.

En ambas gestiones, había encabezado la renovación del Índice de Precios al Consumidor para incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y dejar atrás la que se utiliza desde 2004.

«Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del Indec y trabajar junto a un equipo tan compometido con la producción estadísticas públicas. Nueva etapa se abre», sentenció Lavagna a través de sus redes sociales.

Su reemplazo será quien era su número dos durante su gestión: será Pedro Ignacio Lines, quien se desenvolvía como director técnico del organismo, pasará a estar al frente del instituto.

Polémica con el nuevo índice de inflación

El estreno de una nueva fórmula de inflación en enero 2026 era un compromiso que tenía el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión.

Según el ministro de Economía, en mayo del 2025 (cuando el IPC dio 1,5%), «se podía pensar que en enero de 2026 íbamos a estar mejor», pero que esa expectativa no sucedió por el «ataque político» en la previa de las elecciones legislativas.

Caputo sostuvo que esto afectó tanto al nivel de crecimiento, como el riesgo país y la variación de precios, dado al colapso de la demanda de dinero.

«Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, sostuvo el ministro.

Según estimaciones del economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, con los nuevos ponderadores la inflación de diciembre habría alcanzado el 2,9% y el acumulado anual habría cerrado en 32,2% (0,7 puntos porcentuales por encima del registro oficial), reportó a Infobae.

Caputo señaló que buscan implementar los cambios en el IPC una vez que la inflación caiga y que se reconozca «el trabajo que hizo Economía» y no dar lugar a especulaciones sobre intervención en las cifras.

Asimismo, ejemplificó que, en el caso de Transporte, tiene «más ponderación con el índice viejo, y es uno de los que tiene mayores atrazos. Entonces, van a pensar que si ajustás ahí, va a dar más el otro».

Sin embargo, justo este ítem era uno de los que iba a aumentar su incidencia, que iba a pasar del 11% al 14,3%.

Asimismo, uno de los principales cambios iba a ser Vivienda y Servicios, que iba a aumentar su ponderación más del 5% e iba a pasar a representar el 14,5% del gasto (antes, era del 9,4%). Al respecto de este tema, Caputo explicó que han «aplanado los grupos para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno”.

“La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes”, afirmó y concluyó que, si bien algunos usuarios pueden presenciar una «suba fuerte» en las boletas de febrero, será menor que la que huberan tenido a mitad de año.

“Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, sentenció.

Desde ATE emitieron un comunicado alertando sobre las modificaciones en el directorio del Indec a días de actualizar el índice del IPC con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHO) 2017/18.

“No es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, se dé justo a 8 días de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de 7 meses de constante suba de la inflación», dijo el secretario general, Rodolfo Aguiar.

Raúl Llaneza, integrante de la junta interna de ATE Indec, solicitó que el organismo permanezca «independiente del poder político» y sostuvo que parece un «deja vu» porque «en una fecha parecida» se intervino políticamente el organismo porque «no gustaba el dato del IPC de enero 2007».

Qué cambiaba con el IPC que quería impulsar Lavagna

El cambio de metodología llegaba en un momento donde la inercia inflacionaria sigue siendo un desafío. Para la consultora LCG, será difícil que el IPC converja rápidamente a tasas menores al 1% mensual en el corto plazo.

«La inercia sigue siendo relevante y un mayor dinamismo podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento, como salarios y recomposición de márgenes«, indicaron desde la firma.

El índice de precios viene acelerando desde hace siete meses cuando hizo piso en mayo con 1,5%. Desde entonces, no para de subir: junio (+1,6%), julio y agosto (+1,9%), septiembre (+2,1%), octubre (+2,3%), noviembre (+2,5%), y diciembre (+2,8%).

En este sentido, los principales cambios en la composición del gasto iban a ser:

Vivienda y servicios: Es el rubro que más crece. Pasará de representar el 9,4% del gasto a un 14,5% (+5,1 puntos) .

Es el rubro que más crece. . Transporte: Aumenta su incidencia del 11% al 14,3% .

Aumenta su incidencia del 11% al . Comunicaciones: Su peso casi se duplica, saltando del 2,8% al 5,1% , reflejando el auge de la telefonía móvil e internet.

Su peso casi se duplica, saltando del 2,8% al , reflejando el auge de la telefonía móvil e internet. Alimentos y bebidas: Es el gran «perdedor» en términos de peso estadístico. Históricamente el rubro más influyente, caerá del 26,9% al 22,7%.

Por este motivo, desde el mercado advirtieron que los ajustes de tarifas y una nueva quita de subsidios prevista en el Presupuesto 2026 iban a volver a impactar en la inflación.