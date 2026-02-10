La inflación en Neuquén de enero 2026 fue del 2,6%: cúales fueron los rubros con más aumentos

Se relevó el dato de inflación de enero 2026 de Neuquén. Foto: Archivo Matías Subat.

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de enero de 2026. La misma fue del 2,6%, mientras que la variación interanual es del 37,2%.

La inflación se mantuvo igual que el cierre del 2025, que también fue del 2,6%. A su vez, el 2026 arrancó con una variación menor que el año pasado, que había sido de 3,5%.

Inflación de enero 2026 en Neuquén: las subas por rubros

Según precisó el centro, los que registraron mayores aumentos fueron Restaurantes y hoteles (5,5%), Recreación y Cultura (4,2%), Información y Comunicaciones (3,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,7%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).

Inflación: Neuquén ya tiene su propia calculadora de IPC

La dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC) anunció que hay disponible para la ciudadanía una herramienta interactiva que permite realizar cálculos personalizados a partir de las series del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La calculadora online ofrece la posibilidad de estimar variaciones de precios a nivel general adaptadas a distintos períodos de tiempo, brindando mayor accesibilidad y utilidad a las estadísticas oficiales.

Uno de sus posibles usos es ver el IPC, un dato que se aplica en las actualizaciones de alquileres.