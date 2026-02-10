SUSCRIBITE Diario papel
Economía

La inflación en Neuquén de enero 2026 fue del 2,6%: cúales fueron los rubros con más aumentos

La dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año.

Redacción

Por Redacción

Se relevó el dato de inflación de enero 2026 de Neuquén. Foto: Archivo Matías Subat.

Se relevó el dato de inflación de enero 2026 de Neuquén. Foto: Archivo Matías Subat.

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de enero de 2026. La misma fue del 2,6%, mientras que la variación interanual es del 37,2%.

La inflación se mantuvo igual que el cierre del 2025, que también fue del 2,6%. A su vez, el 2026 arrancó con una variación menor que el año pasado, que había sido de 3,5%.

Inflación de enero 2026 en Neuquén: las subas por rubros

Según precisó el centro, los que registraron mayores aumentos fueron Restaurantes y hoteles (5,5%), Recreación y Cultura (4,2%), Información y Comunicaciones (3,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,7%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).

Inflación: Neuquén ya tiene su propia calculadora de IPC

La dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC) anunció que hay disponible para la ciudadanía una herramienta interactiva que permite realizar cálculos personalizados a partir de las series del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La calculadora online ofrece la posibilidad de estimar variaciones de precios a nivel general adaptadas a distintos períodos de tiempo, brindando mayor accesibilidad y utilidad a las estadísticas oficiales.

Uno de sus posibles usos es ver el IPC, un dato que se aplica en las actualizaciones de alquileres.


Temas

Inflación

IPC

Neuquén

Este martes la dirección provincial de Estadísticas y Censos difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de enero de 2026. La misma fue del 2,6%, mientras que la variación interanual es del 37,2%.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios