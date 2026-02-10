ATEN sobre el IPC: «Que el índice de inflación nacional esté bajo sospecha es una señal preocupante»

El índice impacta en sus salarios, jubilaciones y en el sueldo anual complementario. Foto: archivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará este martes 10 de febrero la inflación del primer mes del 2026. A su vez, la dirección provincial de Estadísticas y Censos (DPEyC) también revelará el mismo día la evolución de los precios en Neuquén.

Tras la renuncia de Marco Lavagna por la postergación del nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sindicatos neuquinos explicaron cómo se ven afectados por la decisión del gobierno nacional.

La secretaria general de Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Fany Mansilla, afirmó a Diario RÍO NEGRO «que el índice de inflación nacional esté bajo sospecha es una señal preocupante para toda la sociedad«.

«Lo vemos como una estafa de parte del gobierno nacional porque ataca directamente el poder adquisitivo de nuestros compañeros, compañeras y del pueblo argentino», aseguró la dirigente del sindicato de docentes.

Además, explicó que la información que brinda el índice impacta, al igual que los trabajadores del Estado, en los salarios, jubilaciones y en el aguinaldo.

«Nuestro acuerdo toma un promedio de ambas mediciones, así que estamos más que involucrados y preocupados por este tema», dijo Mansilla refiriéndose sobre el IPC medido por el Indec y el relevamiento del DPEyC del Neuquén.

Sostuvo también que ATEN estará atento a cómo avanza la situación y «de ser necesario vamos a hacer un planteo ante el gobierno de la provincia para que se revea el acuerdo que firmamos».

ATE presentó una denuncia penal

En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general de Neuquén, Carlos Quintriqueo, presentó ayer una denuncia en la justicia federal para que investigue si hubo abuso de poder e intromisión del gobierno nacional en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para que se postergue la implementación del nuevo sistema de medición del IPC.

«Al manipular el dato en forma negativa, al plantearte una inflación más baja siendo que la real es mucho más alta, hay una pérdida en el salario», analizó el dirigente.

Todos los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén tienen acuerdos que atan las actualizaciones trimestrales del salario a un promedio de la inflación que miden Indec y Estadística y Censos de la provincia.