Aumento a estatales de Neuquén: la inflación de diciembre define la última suba trimestral de 2025

Este martes se conocerá la inflación de diciembre y será el dato que revele qué porcentaje de aumento salarial cobrarán los trabajadores estatales de Neuquén a finales de mes. Tanto el Indec como la dirección provincial de Estadística y Censos difundirán el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la tarde y, de esa manera, se confirmará la suba que pagará la gestión de Rolando Figueroa por el último trimestre del 2025.

El incremento llegará a más de 60.000 empleados del Poder Ejecutivo, pero también a los del Poder Judicial y de la Legislatura, ya que todos firmaron acuerdos anuales con igual mecanismo de actualización.

El trimestre anterior, el aumento fue del 6,96%. Por el primero ya habían recibido una suba del 9,73% y, por el segundo, otra del 6,56%.

Los trabajadores estatales de la provincia reciben actualizaciones automáticas atadas a la inflación de cada trimestre con un ponderado del relevamiento de precios que hace Estadística y Censos de Neuquén y el que mide el Indec. Este acuerdo, que se firmó entre el gobierno de Rolando Figueroa y los gremios a finales del 2024, es el que tuvo vigencia durante todo el año pasado y concluirá cuando se pague esta nueva suba.

A partir de enero ya comienza a regir el acuerdo de este 2026, que mantiene el mecanismo de actualización trimestral atada al IPC.

De cuánto podría ser el aumento a estatales de Neuquén

Los números que ya se conocen corresponden a la inflación de octubre y noviembre.

En octubre, el IPC que midió Indec para todo el país fue de 2,3% mientras que en Neuquén el dato relevado fue superior: 2,7%.

En noviembre, el organismo nacional publicó una variación de precios del 2,5% en el promedio nacional, esta vez por encima del dato en Neuquén, que fue de 2,4%.

De acuerdo con el relevamiento de consultoras privadas como EcoGo, Equilibra y C&T Asesores Económicos, la variación mensual de precios rondaría el 2,6%, apenas por encima del 2,5% que el organismo oficial informó en noviembre.

Si esos pronósticos finalmente se reflejan en los datos que revelen hoy las fuentes oficiales, los trabajadores de Neuquén cobrarían un incremento superior al 7,6% en sus haberes de enero.