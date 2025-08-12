Aumento y bono para empleadas domésticas: ¿cómo quedan las escalas en agosto 2025?

En agosto 2025 rige un nuevo aumento para las empleadas domésticas. Se trata de un incremento para las remuneraciones del personal que realiza tareas domésticas. La homologación llega luego de varios meses sin variaciones. Para el sector también se acordó el pago de un bono. Acá te dejamos todos los detalles.

Aumento y bono para empleadas domésticas

La actualización salarial para las empleadas domésticas se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal tendrán una suba del 3,5% sobre la remuneración de enero, cuando se aplicó el último incremento, y del 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre 2025.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre 2025, con montos diferenciados según la carga horaria semanal.

Empleadas domésticas en agosto 2025: los montos del bono según carga horaria

Personal con más de 16 horas semanales

agosto: $9.500 / septiembre: $9.500

Personal con 12 y 16 horas semanales

agosto: $6.000 / septiembre: $6.000

Personal con hasta 12 horas semanales

agosto: $4.000 / septiembre: $4.000

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en agosto 2025

Supervisores con retiro: $3.646 la hora y $454.922 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $3.994 la hora y $506.732 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.452 la hora y $422.648 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $3.785 la hora y $470.479 el mes

Caseros: $3.261 la hora y $412.362 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.261 la hora y $412.362 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.646 la hora y $459.534 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.022 la hora y $370.833 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.261 la hora y $412.362 el mes

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en septiembre 2025

Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes

Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

