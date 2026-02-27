La inflación no cede y complica el plan del gobierno: se mantiene entre 2,5 y 3% en febrero

La inflación de febrero se ubicaría entre 2,5 y 3% y empieza a ser una luz amarilla en el programa económico. Los datos anticipados de consultoras privadas muestran que la suba de precios no cede de la forma esperada por el Gobierno nacional. En paralelo, ya se animan a pronosticar que la promesa de que sea menor a 1% en agosto que realizó el presidente Javier Milei no se cumplirá.

La inflación desafía la meta oficial y complica el plan económico

A esto se suma otro dato preocupante: el aumento de las expectativas de inflación. El informe que publica mensualmente la Universidad Di Tella reveló que la gente percibe que habrá una aceleración inflacionaria en los próximos doce meses. En enero, se esperaba un alza de los precios de 31,5% para ese período y en febrero saltó a 35,7%.

De esta forma, la economía entra al último mes del primer trimestre con un cóctel peligroso: precios al alza y con la percepción de que la situación va a empeorar en la gente, lo cual puede adelantar aumentos preventivos.

En consecuencia, el riesgo es que ambos factores se retroalimenten e impulsen una inercia más difícil de frenar.

La inflación lleva cinco meses consecutivos sin subas respecto del período previo. En enero fue de 2,9% y cabe recordar que el gobierno frenó la actualización de la canasta de consumo que motivó la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo.

Para febrero no se espera algo muy diferente. En el Ministerio de Economía se ilusionan con que al menos esté por debajo del 2,9% para que no se complete un semestre de continuo aumento y lograr un cambio de tendencia. Pero las cifras que se están barajando son poco alentadoras.

El peor dato lo dio la consultora LCG, que informó un alza en el costo de los alimentos de 4% durante el segundo mes del año. Este incremento se produjo pese a que en la semana del 18 al 25 de febrero no se detectaron alzas. De acuerdo a este trabajo, el ajuste se produjo en el arranque del mes (2,5% en la primera semana y 1% en la segunda). Bebidas, panificados, carnes, aceites y huevos fueron los responsables de este movimiento.

Un diagnóstico similar expresaron desde la Fundación Libertad y Progreso. “La inflación de febrero estaría rondando en torno al 2,8% mensual. Las primeras dos semanas comenzaron con aumentos fuertes, pero a partir de la tercera los precios se estabilizaron. De cerrar en 2,8%, la inflación rompería el ciclo alcista que se observó en los últimos meses”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la institución.

A su juicio, “la inflación debería ir cediendo en los próximos meses y se retomaría el sendero de la desinflación. El 2026 cerraría en torno al 20%, por lo que se ubicaría por debajo del 31,5% del 2025”.

En tanto, el estudio de Eco Go para la tercera semana del mes mostró que el precio de los alimentos registró una suba de 0,5%.

“La inflación de los alimentos para consumir en el hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%,” dijo la firma. Asimismo, concluyó que la proyección de febrero es de una inflación de 3%.

Para Analytica, en la tercera semana del mes los precios subieron 2,8%, lo cual proyecta una suba de precios de 2,8% para el mes.

Por su parte, la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza de 3,1% para la primera quincena del mes en curso. A su vez, para la consultora CyT estará por debajo del 3%, pero no muy lejos del 2,9% de enero.

El gobierno tomó nota de esta situación y, para morigerar estos impactos, decidió aplicar parcialmente el aumento del impuesto sobre los combustibles que correspondía a marzo. La suba por litro rondará los $20, a lo que luego se le deberá sumar el ajuste que decida cada petrolera sobre su producto.

Con la inflación de febrero muy cerca de 3%, jubilaciones y asignaciones familiares volvieron a perder poder de compra (o, en el mejor de los escenarios, lo empatan), dado que en este mes recibieron un alza de 2,8% correspondiente a la inflación de diciembre.

La reversión de la dinámica de los precios es esencial para que los ajustes de estos beneficios comiencen a ganarle a la inflación y recuperen poder adquisitivo.

De persistir la inflación en la zona de 2-3%, puede convertirse en un serio problema para el plan económico del gobierno, dado que ya “gastó” el “ancla monetaria”, el freno a la suba de salarios, la apertura a importaciones y el enfriamiento del consumo (por ende la producción) como herramientas para disciplinar los precios.

Corresponsalía Buenos Aires