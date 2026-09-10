La oposición le pide más explicaciones a Bausilli por el oro del BCRA enviado al exterior: «La AGN lo contradice»

Escalan las repercusiones sobre el destino del oro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió al exterior. Este miércoles 9, el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausilli, reveló que los lingotes fueron trasladados a un banco de Suiza en el 2024 en marco de una estrategia de optimización financiera. A la vez, aseveró que todos los movimientos estuvieron debidamente documentados. Sin embargo, la oposición recrimina que la Auditoría General de la Nación (AGN) no pudo tener acceso a la operación.

Los comentarios de Bausilli surgieron ante consultas de legisladores durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en el Senado. Allí, el titular de la autoridad monetaria justificó la demora en la difusión pública de la información al señalar que se trató de una estrategia para proteger los activos internacionales.

Qué dijo Bausilli sobre el traslado de oro al exterior

Bausili detalló que la entidad operaba con dos tipos de tenencias: una porción física resguardada en el país y otra depositada en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo internacional conocido como el banco de los bancos centrales. Según precisó, a comienzos de 2024 se decidió mover parte de los lingotes locales hacia esa institución en Suiza.

“Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, definió Bausili durante su exposición en la Cámara alta. En esa línea, argumentó que “hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”.

El funcionario explicó que el mercado exige diferentes calidades de lingotes según su año de fundición y nivel de aceptación, de un modo similar a las diferencias de cotización entre los distintos diseños de billetes norteamericanos.

“Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (…) en oro de calidad más alta”, detalló.

Para respaldar la legalidad de la medida, el funcionario indicó que los estados contables correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 pasaron por filtros rigurosos. Confirmó que las revisiones corrieron por cuenta de auditorías internas, firmas externas como PricewaterhouseCoopers y la Auditoría General de la Nación, los cuales no presentaron observaciones sobre los movimientos del metal.

La oposición exige más aclaraciones a Bausilli sobre el destino del oro

Según informó el medio Ámbito Financiero, cuando la AGN intentó auditar la transferencia recibió una llamativa respuesta: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

A esto, se suma que en diciembre del 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que responda los pedidos de acceso a la información pública relacionada a los lingotes de oro que fueron transferidos al exterior.

Sin embargo, el BCRA optó por denegar la entrega de la documentación y emitió una resolución en que la declaró la reserva total sobre las transferencias.

La medida provino de múltiples reclamos de acceso a la información del gremio la Asociación Bancaria. Frente a la primera negativa, inició una acción de amparo y la Sala V de la Cámara -con las firmas de los jueces Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani– se pronunció en línea con la opinión del Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la divulgación parcial de los datos, según informó en su momento Infobae.

El fallo determinó que la autoridad monetaria que las respuestas de la autoridad monetaria resultaron genéricas y apuntaron que debe justificar de manera pormenorizada qué aspectos específicos generarían un peligro para el sistema financiero en caso de ser revelados.

Asimismo, la sentencia había resaltado que existen aspectos administrativos que no necesariamente comprometen la ubicación física del oro ni las estrategias técnicas de inversión.

A esto, añadieron que fue el propio Estado Nacional que había reconocido el traslado de los lingotes al exterior a medios de comunicación, por lo que la postura contradecía los principios de máxima divulgación para mantener una reserva absoluta.

Por último, advirtieron que la postura negativa en base a afirmaciones unilaterales impide verificar si dicha restricción es razonable y proporcional al interés protegido.

A través de X, el diputado rionegrino Martín Soria apuntó contra las explicaciones de Bausilli: «Ayer dijo que el oro que sacaron del país estaba auditado por la AGN. Hoy la AGN lo contradice».

«Mientras Milei y Caputo buscan atornillar a Bausili en el BCRA, nosotros exigimos explicaciones. El oro es de los argentinos», concluyó.