El Banco Central defendió la reforma de la Carta Orgánica y apuntó contra el financiamiento al Tesoro

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, defendieron ante el Senado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo y cuestionaron el esquema utilizado durante las últimas décadas para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

El Gobierno busca blindar al Banco Central del Tesoro

Según Clarín, Bausili sostuvo que la iniciativa responde a “argumentos económicos” y busca concentrar la misión del BCRA en la preservación del valor de la moneda, en lugar de los cinco objetivos incorporados en 2012, que también contemplan empleo, crecimiento, sistema financiero y equidad.

“Ni siquiera se pudo cumplir el número uno, que era preservar el valor de la moneda”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la evolución de la economía, el empleo formal y la pobreza durante los últimos años.

Entre los principales cambios, el proyecto propone eliminar el financiamiento directo al Tesoro mediante Adelantos Transitorios, limitar las utilidades que pueden transferirse al Gobierno, dificultar la remoción de autoridades del Central y cerrar el acceso del Tesoro a las reservas a través de las Letras Intransferibles.

Werning, por su parte, afirmó que el mecanismo de financiamiento terminó generando costos para el propio Banco Central, especialmente por la esterilización de los pesos emitidos. Según el funcionario, el daño patrimonial acumulado entre 2003 y 2023 superó los US$ 550.000 millones, equivalentes al 85% del PBI.

Además, advirtió que tolerar una inflación moderada como herramienta para “aceitar los engranajes” económicos termina licuando deuda, salarios y jubilaciones y genera una mayor dependencia del ahorro externo.

Con información de Clarín