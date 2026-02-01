Prepagas, alquileres y servicios: el esquema de aumentos confirmados para febrero 2026

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en crisis a dos nuevas entidades en Tucumán y Córdoba.

El segundo mes del año comienza con una nueva serie de ajustes en los servicios esenciales que impactarán directamente en el presupuesto de los hogares. Estos incrementos se dan en un contexto donde los analistas privados proyectan una inflación para enero de entre el 2,3% y el 2,6%, lo que representaría una leve desaceleración frente al 2,8% registrado por el INDEC en diciembre pasado.

A pesar de esta tendencia a la baja en el índice general, la presión sobre los gastos fijos se mantiene vigente a través de actualizaciones en contratos privados y regulados. Desde el salto en el costo de los alquileres hasta el estreno del nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas, el calendario de febrero obliga a los usuarios a recalcular sus egresos mensuales para cubrir las prestaciones básicas de salud, vivienda y conectividad.

Alquileres: ajustes de hasta el 34,6% este febrero

El sector inmobiliario presenta variaciones significativas según el marco legal de cada contrato. Para aquellos inquilinos que aún se rigen por la ya derogada Ley de Alquileres, el ajuste anual basado en el Índice de Contratos de Locación (ICL) será del 34,6%.

Ejemplos de referencia para este mes:

Contrato Ley Derogada: Un alquiler inicial de $400.000 pasará a costar $538.400 .

Un alquiler inicial de $400.000 pasará a costar . Contratos post DNU (sobre una base de $500.000): Ajuste trimestral (6,08%): $530.400 . Ajuste cuatrimestral (8,22%): $541.100 . Ajuste semestral (12,81%): $564.050 .



Prepagas: las cuotas suben un 2,8% en el segundo mes del 2026

Las empresas de medicina privada notificaron a sus afiliados que los aumentos para febrero alcanzarán el 2,80%. Este porcentaje se aplicará tanto al valor de las cuotas mensuales como a los copagos.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se recuerda que existe una plataforma digital para comparar tarifas y prestadores entre las distintas modalidades de cobertura.

Conectividad: cable y telefonía suben hasta 3,5%

Tras el reciente acuerdo salarial firmado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con las principales operadoras (Claro, Telecom y Movistar), los servicios de comunicación sufrirán variaciones.

Los clientes de cable, internet y telefonía recibirán ajustes de entre el 2,8% y el 3,5%, dependiendo de la empresa y el plan contratado.

Gas y Luz: debuta el nuevo registro de subsidios focalizados

A partir de febrero, entra en vigencia el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El nuevo esquema busca suavizar los picos de facturación por el uso estacional de energía (como el uso de calefones en invierno) para que el pago sea más parejo durante todo el año.

Según la Secretaría de Energía, bajo este nuevo modelo focalizado: