La empresa dueña de Peabody entró en concurso de acreedores tras advertir una “avalancha de importaciones”

En medio de un escenario marcado por la abrupta caída del consumo y el cambio de reglas en el comercio exterior, una nueva empresa de peso blanqueó su situación financiera crítica. Se trata de Goldmund S.A., la firma responsable de la fabricación y comercialización de los reconocidos electrodomésticos Peabody, que esta semana confirmó su presentación en concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar sus pasivos millonarios y sostener su operatividad.

Este colapso financiero no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante ola de ajustes en el sector productivo nacional. El caso de Peabody agrava el panorama tras el reciente cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos Fate y la drástica decisión de una cervecería líder que recortará a la mitad su personal en una de sus plantas.

Según la información revelada por el portal Infobae, el expediente de la fabricante de electrodomésticos ya tramita bajo el número 002835/2026 en el Juzgado Comercial 21 de la Capital Federal.

Para intentar llevar tranquilidad al mercado, la compañía envió una carta fechada el 2 de marzo a todos sus clientes y proveedores, firmada por su propio dueño, donde la administración explicó: la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos orientada a ordenar los compromisos y garantizar la continuidad operativa para proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo.

La avalancha importadora y un modelo de negocios en jaque

Si bien la comunicación oficial de la compañía evitó detallar los motivos exactos que la empujaron a la cesación de pagos, el dueño de la empresa, Dante Choi, venía alertando públicamente sobre el daño colateral de las actuales políticas económicas.

“En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, advirtió el empresario en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast a fines del 2024.

La firma de Choi había logrado consolidarse en el mercado local tras adquirir la marca Peabody en el año 2004, desarrollando un esquema mixto que combinaba la importación de pequeños artefactos desde Asia con la producción nacional de grandes líneas de climatización en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, este modelo diversificado, que incluso le permitió exportar a Estados Unidos y Europa, no fue suficiente para blindar a la empresa frente a la actual coyuntura, la cual trascendió que ya golpeó a otras gigantes del rubro como Mabe y Electrolux.

El desenlace judicial representa un duro revés para una pyme histórica y para la trayectoria personal de su fundador. Choi llegó a la Argentina desde Corea en 1977, se instaló junto a su familia en Fuerte Apache y construyó su imperio de electrodomésticos desde cero, logrando sobrevivir a todas las crisis económicas de las últimas dos décadas.

Hoy, frente a la apertura indiscriminada de fronteras comerciales, su compañía apela a la protección de la Justicia comercial como última herramienta para intentar solventar la crisis.