Las acciones argentinas caen 1,4%, pero el riesgo país baja a 748 puntos

Las acciones argentinas revirtieron la suba inicial de este martes y operan en terreno negativo, mientras que el riesgo país retrocede hasta los 748 puntos básicos por la recuperación de los bonos soberanos.

Mercados: caen las acciones argentinas

El índice S&P Merval cae 1,4%, con pérdidas encabezadas por Telecom y Transportadora de Gas del Norte, que retroceden 3,4% cada una. En Wall Street, los papeles argentinos muestran resultados dispares, con subas de hasta 3% y bajas que alcanzan el 5%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. En tanto, el tipo de cambio mayorista baja cinco pesos, hasta los $1.536, luego de siete jornadas consecutivas de alzas.

Pese a la caída diaria, el riesgo país acumula un incremento superior al 23% en octubre y del 31% en lo que va de 2026.

La jornada llega después de que el lunes las acciones argentinas cayeran 3% y los bonos hasta 2,5%, en línea con el mercado brasileño. Los inversores siguen atentos a las medidas fiscales que adoptará Luiz Inácio Lula da Silva y su posible impacto sobre la economía argentina.