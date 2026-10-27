Bariloche: el gasto promedio del turismo aumentó un 7,8 interanual en septiembre

En septiembre, la afluencia y el gasto del turismo aumentaron respecto del mismo período del 2025, dando por primera vez en el año un indicador interanual positivo en la ciudad. Según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), la mayor afluencia fue impulsada por un aumento en la actividad aerocomercial.

El último informe de la Asociación da cuenta de una recuperación del turismo en el mes de septiembre, un período puente entre el final del invierno y el comienzo de la temporada baja antes del verano. Durante este mes, la llegada de pasajeros aumentó un 4,5% respecto de septiembre del 2025, y el gasto turístico registró una expansión del 7,8% internanual.

En total, este aumento representó un gasto total de 276.500 millones de pesos, mientras que el gasto promedio por día por pasajero fue de $128.207.

473.449 pasajeros llegaron a Bariloche en septiembre

«Este repunte en la facturación global de la cadena turística local responde tanto a la mayor afluencia de visitantes como al incremento en el desembolso individual», señalaron desde AEHGB, y aclararon que, de todas formas, este desempeño no saca al 2026 del balance negativo, ya que el acumulado del año se mantiene en una contracción real del 4,6%.

El componente que marcó la diferencia, según el informe de la Asociación, fue la «sólida recuperación del componente aerocomercial, el cual creció un 7,8%»

Al igual que en el balance de gastos, la categoría de pernoctes en la ciudad también incrementó su promedio respecto del mismo mes del año pasado, lo cual ayudó a que el promedio anual no siga descendiendo, y se mantenga en un 3,5% por debajo del 2025, en lo que va del año.

Septiembre muestra un repunte en el turismo, respecto de los números del 2025. Foto: Archivo.

La tendencia a los viajes cortos o «escapadas» se materializó en los datos respecto del tiempo de estadía promedio, que bajó un 1,2% interanual.

En el plano económico, se observó «una fuerte reactivación del consumo», apalancado por el alza del 3,2% en el gasto por pasajero. Desde la AEHGB consideraron que «estos resultados representan una señal favorable para la economía vinculada al turismo» y aclararon que se trata de «un año que todavía presenta desafíos para el sector».

