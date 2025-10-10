Guillermo Francos aclaró los dichos de Scott Bessent: «No creo que sacar a China de Argentina sea parte del acuerdo»

El jueves por la noche el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras confirmar el respaldo financiero de Estados Unidos a Argentina, hizo una fuerte declaración en la que afirmó que Javier Milei «tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina». Esto aumentó los rumores sobre los puntos y condiciones que podría incluir la negociación, por ello Guillermo Francos salió a aclarar la situación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rompió el silencio en una entrevista con Radio Rivadavia y aclaró los dichos del funcionario de Estados Unidos. En este sentido manifestó que no cree que el swap de monedas que está trabajando el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el Gobierno estadounidense tenga como condición «excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina».

Francos resaltó que aún no tuvo acceso al acuerdo firmado, pero adelantó que le informaron de «comentarios preliminares» que no existe ningún punto que haga referencia a la exclusión del país asiático.

«Hoy Caputo se reúne con el Presidente para conversar los acuerdos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina», reiteró y a su vez agregó: «Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver».

Tras bajarle el tono a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, resaltó: «Lo que genera este apoyo de Estados Unidos está fundamentado por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos y que considera el valor estratégico que tiene Argentina».

Bessent afirmó que no es un «rescate» financiero: qué dijo sobre las relaciones argentinas con China

Al ser consultado en Fox News sobre qué obtiene Estados Unidos de este respaldo, el secretario del Tesoro afirmó que Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina.

«“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, precisó.

Asimismo, sostuvo que esta medida no se trató de un «rescate financiero», ya que «no se está transfiriendo dinero» y además que el Fondo de Estabilización no pierde dinero.

«Se supone que compras barato y vendes caro. Y el peso argentino está infravalorado. Hay elecciones en Argentina, el 26 de este mes, y creemos que al presidente Milei le va a ir bien», concluyó.

Por otro lado, evitó referirse a la inyección de dólares a través de Citi, JP Morgan y Santander, pero insistió en que Argentina es «un faro en América Latina».