Las ventas minoristas cayeron casi 4% interanual en julio 2026: Galperín cuestionó el dato y Milei respaldó al empresario

El nivel de consumo en la Argentina volvió a quedar en el centro del debate público tras la difusión del último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Mientras los relevamientos tradicionales sobre el comercio pyme con locales a la calle arrojaron una nueva contracción de las ventas durante julio 2026, el ecosistema digital mostró otra cara, lo que desató un cruce de interpretaciones liderado por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, que fue avalado por el propio presidente Javier Milei.

De acuerdo con los datos del documento oficial de CAME, las ventas minoristas del sector pyme registraron en julio una caída del 3,8% respecto a igual mes del año pasado. La retracción también se sintió a corto plazo, con una contracción del 2,1% frente a junio.

De esta forma, el comercio tradicional acumuló un retroceso general del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026.

El factor aguinaldo, aumento de tarifas y los rubros más golpeados

La entidad empresaria explicó que esta desaceleración interanual se debe, fundamentalmente, al agotamiento de la liquidez extraordinaria que había aportado el cobro del aguinaldo en junio. A este factor se le sumó el impacto de las tarifas de los servicios invernales sobre el presupuesto de las familias, lo que derivó en una demanda netamente «defensiva».

Los consumidores -concluye el informe- priorizaron artículos de primera necesidad o insumos de reposición inmediata, postergando la compra de bienes durables.

Este escenario de estricta cautela financiera se reflejó en las vidrieras de casi todos los rubros, ya que seis de los siete sectores relevados por CAME terminaron el mes en rojo. Las caídas más pronunciadas se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración y muebles (-5,5%), y Alimentos y bebidas (-5,4%).

La única excepción a la regla fue el rubro de Ferretería y materiales para la construcción, que logró un avance interanual del 1%.

Sin embargo, en medio del declive general de la presencialidad, el propio informe de la confederación arrojó un dato que anticipaba el debate tecnológico que vendría después: durante julio, las ventas online realizadas por esos mismos comercios pyme experimentaron un fuerte incremento interanual del 14,9%.

En su último informe (de junio 2026), el salto del comercio online fue del 15,2% interanual, con una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. Sin embargo, apuntaron que este desempeño no logra compensar de manera total la contracción observada en la modalidad presencial.

Consumo: la reacción de Galperin y el aval de Milei

La publicación de estos indicadores generó un fuerte contrapunto por parte de los referentes de la nueva economía. El fundador y exCEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, se volcó a la red social X para cuestionar la representatividad de la métrica tradicional y contrastarla con el explosivo volumen de operaciones de su propia plataforma.

El empresario planteó que se debería comparar el volumen total de transacciones que mide la cámara empresaria frente a lo que moviliza Mercado Libre en el país, cifra que, según precisó, experimentó un crecimiento del 38% en moneda constante durante el último trimestre.

«Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo», objetó Galperin, instalando la duda sobre si los comercios físicos a la calle siguen siendo el termómetro definitivo para medir la economía a nivel nacional o si simplemente el consumo se trasladó de formato.

Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimeste. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en… https://t.co/lCZj7tZde7 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 9, 2026

El dardo del empresario no pasó desapercibido en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei, como siempre muy activo en redes sociales, avaló públicamente el planteo del directivo y calificó su cuestionamiento a las métricas tradicionales con una de sus expresiones de cabecera: «Masterclass» (es decir: clase magistral).

El cruce de datos se produce pocos días después de que la compañía de Galperin presentara su balance trimestral con resultados históricos. Tal como destacó La Nación, el gigante del comercio electrónico reportó ingresos netos de 10.169 millones de dólares en el período abril-junio, un salto del 50% interanual que marca su ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años y que respalda su postura sobre el volumen del negocio digital frente al comercio tradicional.