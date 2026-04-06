Le compite a los loteos: la inversión para llegar a la casa propia que gana espacio en el Alto Valle

En un contexto de inflación todavía alta y de costos constructivos importantes, llegar a la casa propia no es una tarea fácil en Argentina. Por eso, algunos esquemas de financiamiento que hasta hace poco parecían limitados a ciertos segmentos o ciudades, ahora empezaron a extenderse.

Entre ellos se encuentran los desarrollos de departamentos en pozo, cada vez más elegidos por familias que desean adquirir una propiedad y ven en el encarecimiento de la tierra una verdadera imposibilidad.

«Son el principal competidor de los loteos»

La tendencia fue confirmada por la presidenta del Colegio de Martilleros de General Roca, Mariela Alcayaga, quien aseguró que en el último tiempo se ha dado «una merma de la venta de terrenos», al menos, en esa localidad del Alto Valle rionegrino.

A diferencia de los loteos, donde los compradores deben afrontar la construcción propiamente dicha después de adquirir la tierra, la referente del mercado inmobiliario regional valoró que en los desarrollos en pozo quien se suma como inversor puede desligarse de esa preocupación, teniendo la propiedad lista en un plazo ronda los dos o tres años

«Acceden al desarrollo con una entrega y el resto la desarrolladora lo puede financiar. Hoy los departamentos en pozo son el principal competidor que tienen los loteos«, comentó la especialista en comunicación con Diario RÍO NEGRO.

Explicó que en la actualidad una parcela pueda costar desde 12.000 a 14.000 dólares, suma a la que después deben incorporarse los costos de construir una vivienda. «Si sacás la cuenta, el dinero que tenés que poner es casi lo mismo que un pozo, pero con el riesgo de controlar la construcción por tu cuenta«, añadió.

Precisó que un departamento de 40 metros cuadrados a terminarse en dos años ronda los 35.000 o 40.000 dólares, precios que obviamente varían de acuerdo a las comodidades que tenga el edificio y su ubicación en la ciudad.

Desarrollos en pozo: el caso de Roca

Los complejos de estas características suelen tener entre 10 y 20 departamentos, cada uno con una buena cantidad de ambientes. «Han picado en punta; en el caso de Roca, es una ciudad que no construye tanto en altura, sino más bien en bloques de algunos pisos», insistió.

Dijo que las zonas más demandadas para estas edificaciones se encuentran hoy en el primer y segundo anillo céntrico, además de los barrios cercanos a las universidades.

Al realizar una comparación entre un crédito hipotecario y un desarrollo en pozo, dijo además que la segunda opción representa menos riesgo para las familias, ya que la deuda se cancela mucho antes.

De todas formas, aclaró que las cuotas, a diferencia de los créditos, son precisamente más elevadas y se pactan en dólares.