Los ocho impuestos que busca eliminar la Reforma Laboral de Javier Milei: la clave para el ahorro de las empresas

El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y enviado para su tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso, esconde un componente tributario que promete revolucionar las finanzas empresariales. La iniciativa va más allá de los cambios en contratos y despidos, proponiendo una simplificación radical del sistema impositivo nacional.

El objetivo central es reducir los costos indirectos para el sector productivo y generar un entorno más favorable a la inversión. Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma plantea la eliminación de ocho impuestos nacionales, reduciendo el stock de tributos federales de 45 a 37 y aliviando la carga administrativa.

Uno a uno, los ocho impuestos que busca eliminar la Reforma Laboral de Javier Milei

Los impuestos que el Gobierno busca suprimir son aquellos considerados de baja o nula eficiencia recaudatoria. Si bien no son los pilares de la recaudación (el 85% de los ingresos provienen de solo seis tributos principales), su eliminación apunta a limpiar el sistema.

Los ocho impuestos que desaparecerían con la aprobación de la Reforma Laboral son:

Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.

Impuesto a los videogramas grabados.

Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

Impuesto a los objetos suntuarios.

Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.

Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.

Impuesto a seguros.

Impuesto a la telefonía celular y satelital.

El punto de mayor impacto económico de la reforma es la reducción de las cargas sociales y fiscales para las compañías, que se presenta como un poderoso incentivo para la formalización y la creación de empleo.

Un informe de la consultora PxQ detalló cómo caerían los costos no salariales a partir de 2026:

Contribuciones Patronales (Industria/PyMEs): Bajarían del 18% al 15% .

Bajarían del 18% al . Contribución Obra Social: Pasarían del 6% al 5% .

Pasarían del 6% al . Impuesto a las Ganancias: Las alícuotas más altas bajarían del 35% al 31,5%.

Para una empresa mediana, PxQ estimó un ahorro de $12,33 millones por mes, lo que se traduce en una baja del 38% de los costos laborales sin contar el salario directo. Esto es percibido como una «reducción significativa» para el balance empresarial.