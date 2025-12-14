Los ocho impuestos que busca eliminar la Reforma Laboral de Javier Milei: la clave para el ahorro de las empresas
El paquete que se debate en el Congreso no solo modifica el empleo, sino que plantea la eliminación de tributos nacionales de baja recaudación. La medida busca reducir los costos laborales no salariales hasta un 38%, según consultoras.
El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y enviado para su tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso, esconde un componente tributario que promete revolucionar las finanzas empresariales. La iniciativa va más allá de los cambios en contratos y despidos, proponiendo una simplificación radical del sistema impositivo nacional.
El objetivo central es reducir los costos indirectos para el sector productivo y generar un entorno más favorable a la inversión. Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma plantea la eliminación de ocho impuestos nacionales, reduciendo el stock de tributos federales de 45 a 37 y aliviando la carga administrativa.
Uno a uno, los ocho impuestos que busca eliminar la Reforma Laboral de Javier Milei
Los impuestos que el Gobierno busca suprimir son aquellos considerados de baja o nula eficiencia recaudatoria. Si bien no son los pilares de la recaudación (el 85% de los ingresos provienen de solo seis tributos principales), su eliminación apunta a limpiar el sistema.
Los ocho impuestos que desaparecerían con la aprobación de la Reforma Laboral son:
- Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.
- Impuesto a los videogramas grabados.
- Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.
- Impuesto a los objetos suntuarios.
- Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.
- Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.
- Impuesto a seguros.
- Impuesto a la telefonía celular y satelital.
El punto de mayor impacto económico de la reforma es la reducción de las cargas sociales y fiscales para las compañías, que se presenta como un poderoso incentivo para la formalización y la creación de empleo.
Un informe de la consultora PxQ detalló cómo caerían los costos no salariales a partir de 2026:
- Contribuciones Patronales (Industria/PyMEs): Bajarían del 18% al 15%.
- Contribución Obra Social: Pasarían del 6% al 5%.
- Impuesto a las Ganancias: Las alícuotas más altas bajarían del 35% al 31,5%.
Para una empresa mediana, PxQ estimó un ahorro de $12,33 millones por mes, lo que se traduce en una baja del 38% de los costos laborales sin contar el salario directo. Esto es percibido como una «reducción significativa» para el balance empresarial.
