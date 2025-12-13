La reforma laboral suma tensión: la CGT cruzó al Gobierno y advirtió que el proyecto solo «quita derechos»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó el alcance general que tendrá el proyecto de reforma laboral que impulsó Javier Milei y sumó nuevas críticas por parte de la CGT. El dirigente de la central obrera, Cristian Jerónimo, apuntó contra el Gobierno y aseguró que el proyecto solo plantea una «quita de derechos».

Desde la conducción de la CGT calificaron el discurso de Sturzenegger como un «sincericidio» luego de que reconociera que los cambios de la reforma laboral se aplicarán en todos los contratos y no solo en los nuevos. «Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos», expresó Jerónimo.

El sindicalista en una entrevista con Radio Mitre, consideró que el proyecto es «regresivo» y sostuvo que solo «quita derechos individuales y colectivos». «Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras», criticó.

Jerónimo aprovechó la entrevista radial para negar las acusaciones oficiales que vinculan el rechazo sindical con la defensa de recursos económicos y remarcó: «Eso quieren instalarlo desde el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió. Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales».

El dirigente de la CGT manifestó que el proyecto que buscan aprobar en sesiones extraordinarias no va a tener un impacto positivo en lo laboral y recordó: «Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes«.

Luego de expresar su total rechazo a la reforma laboral, reiteró que el próximo jueves realizarán una movilización en Plaza de Mayo. «No queremos afectar a la gente. Es una forma de protesta para mostrar el descontento», aclaró.

Federico Sturzenegger habló sobre la reforma laboral

El ministro de Desregulación explicó que la reforma «es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo».

Luego de esto informó que el texto modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros 9, con un rediseño integral de las condiciones de contratación, indemnización y resolución de conflictos en el sector privado.

En otro orden, Sturzenegger admitió que se utilizarán fondos destinados a la previsión social para el pago de indemnizaciones a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Este fondo se integrará con un 3% de los aportes patronales que realizan las empresas. Ese dinero actualmente se utiliza para financiar el pago de jubilaciones, con lo cual la masa de dinero disponible para repartir en la clase pasiva se reducirá.

Pero además de este efecto, se habilita un nuevo negocio para bancos, financieras y compañías de seguro, porque ese dinero deberá ser colocado en instrumentos específicos para mantener su valor en el tiempo.