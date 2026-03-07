Luis Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico: quién es

Luis Caputo anunció la incorporación del exsenador y canciller uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores del Ministerio de Economía. Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

Luis Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo. “Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”.

Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”. “Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”, cerró.

Los elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio Económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y publicó en sus redes un mensaje en alusión a la incorporación. “TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

Se graduó como economista en la Universidad de la República, es doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. A su vez, es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

