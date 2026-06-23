Luis Caputo buscará completar la colocación de US$ 2.000 millones del Bonar 2028 en los próximos dias

El ministerio de Economía se prepara para una nueva licitación de deuda que tendrá como objetivo principal completar el cupo de emisión de US$ 2.000 millones del Bonar 2028, un bono en dólares bajo legislación argentina que se convirtió en una de las principales herramientas de financiamiento del Gobierno.

El oficialismo intentará captar los dólares restantes del Bonar 2028 en una nueva licitación de deuda. La estrategia apunta a reforzar los recursos necesarios para afrontar los compromisos con bonistas previstos para julio sin afectar las reservas del Banco Central.

El ministro de Economía, Luis Caputo ya logró colocar US$ 1.634 millones de este instrumento, por lo que buscará captar los fondos restantes durante la próxima colocación. El Ejecutivo ya completó la emisión prevista para el Bonar 2027.

La operación forma parte de la estrategia oficial destinada a reunir divisas para afrontar los pagos de deuda en moneda extranjera que vencen durante julio, uno de los meses más exigentes del calendario financiero para el Tesoro nacional.

Luis Caputo buscará completar la colocación de US$ 2.000 millones del Bonar 2028: cuál es el análisis del Gobierno

En las últimas licitaciones, los bonos denominados en dólares bajo ley local mostraron una demanda sostenida por parte de los inversores, lo que permitió al Gobierno avanzar en la obtención de recursos para cubrir vencimientos futuros.

Desde el equipo económico consideran que estas colocaciones permiten obtener financiamiento en dólares dentro del mercado local, evitando por el momento una salida a los mercados internacionales de crédito, donde las tasas continúan siendo elevadas para la Argentina.

La Secretaría de Finanzas también enfrenta el desafío de renovar importantes vencimientos de deuda en pesos. Durante junio, los compromisos alcanzan niveles récord para los últimos meses, por lo que el resultado de las licitaciones resulta clave para mantener el esquema de refinanciamiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el programa financiero está cerrado y que el país se encuentra «totalmente cubierto» para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027. (Foto: Clarín Fotografía)

En ese contexto, el Gobierno busca sostener niveles de renovación superiores al 100%, una meta que le permite cubrir los vencimientos y obtener financiamiento adicional sin incrementar las presiones sobre el mercado cambiario.

Analistas del mercado observan que la estrategia de Economía apunta a extender los plazos de la deuda y asegurar los dólares necesarios para afrontar los próximos pagos, especialmente los correspondientes a julio, cuando vencen compromisos por varios miles de millones de dólares.

De esta manera, la licitación prevista para esta semana será observada de cerca por el mercado financiero, ya que podría marcar el cierre definitivo de la colocación del Bonar 2028 y consolidar los fondos que el Tesoro necesita para cumplir con sus obligaciones externas en el corto plazo.

Con información de Ámbito Financiero