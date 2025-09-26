Luis Caputo defendió las restricciones al dólar: «Se cortó un kiosco de unos pocos»

El ministro Luis Caputo sostuvo que las nuevas restricciones al dólar benefician a los argentinos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió los nuevos controles al dólar. Sostuvo que es beneficiosa para la economía nacional porque permitió aumentar la capacidad de compra de divisas del Tesoro y fortalecer tanto las reservas como el balance del Banco Central. «Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban en los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 personas».

Resaltó que «es una buena medida que favorece a los argentinos» y aseguró. «Lo hicimos para recomponer aún más reservas”.

Caputo detalló el impacto inmediato de la nueva restricción. Explicó que, antes de su implementación, el Tesoro solo había podido comprar el 25% de lo liquidado por el sector agropecuario. Sin embargo, con la medida vigente, la capacidad de compra se disparó al 77% en la última rueda.

Restricciones al dólar: Luis Caputo aseguró que fortalece las reservas

El ministro precisó las cifras: «Compramos USD 1.345 millones, de un total que liquidó el agro de USD 1.745 millones». Subrayó que este efecto favorable continuará en las próximas jornadas, a medida que el agro siga liquidando divisas.

Caputo hizo hincapié en que este aumento de las compras de divisas resulta fundamental para la solidez financiera del país. Aseguró que, con esta acción, «se fortalece la solidez del Tesoro y el balance del Banco Central».

La medida busca evitar que los dólares ingresados por la liquidación del campo sean desviados hacia los mercados financieros paralelos, forzando su permanencia en el Mercado Oficial de Cambios (MLC).

Además de la acción en el mercado cambiario, el titular de Economía destacó el éxito en la última colocación de deuda del Tesoro. Señaló que la licitación logró captar $1,8 billones más, lo que también indica que esos pesos no se están volcando a la compra de dólares, sino que se invierten en instrumentos en moneda local.

Este dato, aunque pasa desapercibido, fue calificado como «muy importante» para la estabilidad financiera.