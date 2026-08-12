¡Último momento! Lionel Messi va al banco de suplentes en el duelo entre Inter Miami y León

La Pulga se puso de inmediato a disposición de su equipo tras llegar esta mañana a Miami.

Apenas unas horas después de haber arribado a Estados Unidos tras despedir a su padre, Lionel Messi dirá presente esta noche en el Nu Stadium de Miami, donde Inter enfrentará a Club León de México por la tercera y última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.

Así lo confirmó su equipo hace minutos en redes sociales, aunque el capitán de la Selección Argentina, que hasta ayer se encontraba en Rosario junto a su familia, estará en el banco de suplentes de Las Garzas, lo que no garantiza minutos en cancha.

En las últimas horas, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a su padre Jorge en redes sociales, donde además confesó analizar el retiro como futbolista profesional ante el duro cimbronazo de tamaña pérdida familiar.

LLEGÓ EL 10: con mate en mano, Leo Messi ya está en el estadio con Inter Miami. ¡Hoy irá al banco ante León en la #LeaguesCup! pic.twitter.com/fH4aSs4raj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

Sin embargo, el delantero argentino sorprendió a última hora poniéndose a disposición del equipo que dirige Guillermo Hoyos, que de ganar esta noche, desde las 20:30 de nuestro país, avanzará a los cuartos de final del certamen.

«No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final», expresó Messi en su carta, sembrando la duda sobre su futuro deportivo.

El avión privado en el que viajó el capitán argentino partió anoche, a las 22:53, desde el Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, y arribó a Florida a primera hora de la mañana.

Tras dos fechas, Inter Miami marcha con tres puntos —una victoria por 4-2 ante Atlético San Luis y una derrota por 2-1 ante Monterrey— y necesita ganar para mantener opciones de avanzar. León, en cambio, llega con puntaje perfecto: seis unidades tras vencer a Nashville SC y a Orlando City, y un nuevo triunfo lo llevaría a nueve puntos con una Fase Uno impecable.