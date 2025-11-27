Luis Caputo salió al cruce: defendió el tipo de cambio y aseguró que el dólar no está atrasado

Luis Caputo defendió el tipo de cambio y aseguró que el dólar no está atrasado

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce una vez contra quienes sostienen que el dólar está atrasado y defendió el actual tipo de cambio. En respuesta hizo un contundente posteo donde también sumó un gráfico sobre los movimientos de las exportaciones.

Mediante un posteo en su cuenta de la red social X, Caputo volvió a defender el tipo de cambio actual y publicó un gráfico que refleja el incremento de las ventas al exterior. El ministro ironizó en su respuesta y escribió: «Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’».

Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio “atrasado”. pic.twitter.com/t4ig7ye96z — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 27, 2025

De esta manera buscó marcar su posición frente a los economistas y referentes del sector privado que consideran que el «dólar barato» se convirtió en una traba para el desarrollo de la economía. Estos cuestionamientos reflotaron recientemente y se apoyan en el cierre de empresas o reemplazo por importaciones de líneas de producción.

Si bien el ministro intentó argumentar su postura con la publicación del gráfico, este no permite discriminar cuáles son los sectores que registraron ese aumento de las exportaciones. No obstante, si se toma en consideración las últimas publicaciones del Indec se puede dar cuenta de que el crecimiento se concentra en sectores con ventajas competitivas que derivan de recursos naturales como Vaca Muerta o el sector agropecuario.

Con información de Noticias Argentinas

Sobre la política cambiaria

El expresidente del Banco Central y director de Fundación Capital, Martín Redrado, en diálogo con Radio Rivadavia opinó sobre la política cambiaria vigente y enfatizó la importancia de establecer un marco de largo plazo para generar confianza inversora y fomentar la llegada de capitales.

El economista propuso la eliminación de todas las restricciones actuales y la convergencia hacia un único tipo de cambio libre en Argentina. Esta medida, explicó, permitiría al Banco Central fortalecer sus reservas y asegurar la capacidad de pago del país a nivel internacional.

Redrado también abogó por una «revolución federal» que restituya recursos a las provincias, promoviendo su desarrollo y corresponsabilidad fiscal efectiva. En cuanto al ámbito laboral, señaló el impacto negativo de los juicios en las PyMEs, ejemplificado por el caso Piegari, y la necesidad de normas acordes al siglo XXI. Impulsar el crecimiento económico y bajar impuestos al trabajo son clave para generar empleo genuino.