«Momento de inflexión»: presentaron el proyecto para reformar el Código Procesal Civil de 1975 en Neuquén

Tras casi ocho meses de debate en la comisión especial interpoderes, este jueves ingresó formalmente a la Legislatura de Neuquén el proyecto de ley para modernizar el Código Procesal Civil y Comercial, vigente desde 1975. La iniciativa fue formalizada por mesa de entradas con la firma del gobernador Rolando Figueroa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina. Como principal cambio, propone instaurar un modelo adversarial en el que las partes llevan adelante el proceso y el juez actúa como árbitro imparcial.

«Estamos ante una ocasión histórica, en un momento de inflexión que no se puede ni debe desaprovechar», fundamentaron en el texto, que consta de 624 artículos y fue elaborado, en gran parte, por el jurista Gustavo Calvinho. En los argumentos a los diputados, señalaron que la implementación de un nuevo código procesal civil adversarial tendrá «impacto en distintos órdenes de la vida de los neuquinos» y que «no debe esperar».

«El cambio es profundo, los desafíos son muchos. Sin embargo, la prosperidad también necesita de una justicia imparcial, eficiente, previsible, que brinde respuestas y esté al servicio de la comunidad», aseguraron.

Entre las principales novedades se destacan la digitalización integral de expedientes y notificaciones, la creación del domicilio electrónico obligatorio, sanciones contra la mala fe procesal, un sistema más ágil para el acceso gratuito a la justicia, y la incorporación inédita del descubrimiento de pruebas. También se simplifican los procedimientos a dos tipos de juicios (ordinario y sumarísimo) y se regulan con mayor precisión las medidas cautelares y los recursos.

Los ejes de la reforma procesal civil

La reforma es fruto del trabajo de la comisión especial interpoderes que funcionó este año en la Legislatura. El espacio reunió a representantes de los tres poderes del Estado, colegios de abogados, magistrados y universidades, y tuvo como objetivo consensuar un nuevo marco procesal en un plazo de seis meses, según había solicitado Figueroa.

El grupo de expertos convocado elaboró los primeros borradores y definió la separación de fueros, con un código específico para Familia y Niñez, que quedó en manos de la jurista mendocina Aída Kemelmajer, además del civil y comercial que es el que se presentó este jueves.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, confirmó a Diario RÍO NEGRO que ingresarán el proyecto para darle tratamiento e «intentarán» tener listo el despacho para las sesiones ordinarias del 10 y 11 de diciembre, las últimas previstas en el calendario.

«Acercar la justicia a la ciudadanía»

Según destacaron los autores, el proyecto busca acercar la justicia a la ciudadanía, reducir tiempos y costos, y garantizar mayor transparencia.

Sus impulsores remarcaron que la reforma es clave para fortalecer la seguridad jurídica y previsibilidad, factores «indispensables» para atraer inversiones. También afirmaron que impulsará a Neuquén como pionera en el país y en Latinoamérica en la transformación de la justicia civil.

Además, destacaron que reemplaza un código con más de 50 años de vigencia, adaptándolo a las demandas actuales de la sociedad y a los avances tecnológicos. La reforma será un punto de inflexión en Neuquén como lo fue el nuevo Código Procesal Penal que inauguró en 2014 el sistema acusatorio en la provincia.