Dólar único y libre: la «receta» de Martín Redrado para salir del cepo y atraer inversiones

El expresidente del Banco Central y director de Fundación Capital, Martín Redrado, delineó una agenda económica integral para Argentina, y destacó la urgencia de acuerdos legislativos. El economista afirmó que el superávit fiscal actual es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo sostenido. Subrayó la significativa oportunidad que representa la mirada global hacia América Latina para atraer inversiones productivas y potenciar la región.

En diálogo con Radio Rivadavia, Redrado consideró que la consolidación de la salud fiscal debe trascender al Poder Ejecutivo y convertirse en una política de Estado respaldada por leyes. Esto implicaría evitar la financiación del sector público por parte del Banco Central y el reiterado endeudamiento. El especialista argumentó que las reformas tributarias y laborales son cruciales, pero no bastan por sí solas para potenciar un crecimiento robusto y equitativo en el país.

El economista planteó la necesidad de implementar «revoluciones» en áreas clave para mejorar la competitividad productiva. Estas incluyen una profunda transformación del transporte para hacerlo más eficiente y accesible, así como una reducción de los costos financieros. Para esto último, el Banco Central debería trabajar activamente en la baja de los encajes bancarios, hoy desviando fondos del sector privado al público.

«La economía está planchada»: el diagnóstico de Redrado y los cinco motores

Al realizar un diagnóstico de coyuntura, Redrado fue cauteloso: describió una economía «planchada» que lleva dos trimestres estancada y con el consumo frío. Sin embargo, identificó cinco sectores específicos que hoy traccionan la actividad: energía, agro, minería, servicios del conocimiento e intermediación financiera.

Martín Redrado fue conductor del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010. (Foto: Clarín Fotografía)

Para que este crecimiento se derrame al resto de la economía y no quede en nichos, el ex titular del Central sugirió un orden de prioridades distinto al del oficialismo: consideró que bajar impuestos debe ser el primer paso, incluso antes de la reforma laboral, para reactivar el consumo y la inversión en las PyMEs.

Hacia un tipo de cambio unificado

Respecto a la política cambiaria, Redrado enfatizó la importancia de establecer un marco de largo plazo para generar confianza inversora y fomentar la llegada de capitales. Propuso la eliminación de todas las restricciones actuales y la convergencia hacia un único tipo de cambio libre en Argentina. Esta medida, explicó, permitiría al Banco Central fortalecer sus reservas y asegurar la capacidad de pago del país a nivel internacional.

Redrado también abogó por una «revolución federal» que restituya recursos a las provincias, promoviendo su desarrollo y corresponsabilidad fiscal efectiva. En cuanto al ámbito laboral, señaló el impacto negativo de los juicios en las PyMEs, ejemplificado por el caso Piegari, y la necesidad de normas acordes al siglo XXI. Impulsar el crecimiento económico y bajar impuestos al trabajo son clave para generar empleo genuino.

Integración global y nuevos mercados

Finalmente, el extitular del BCRA destacó la urgencia de una integración productiva inteligente. Advirtió sobre los riesgos de una «apertura unilateral» ingenua en un mundo transaccional: «Nadie te da nada a cambio de nada», sentenció, y ejemplificó la desventaja actual con el caso de México: mientras los vinos de competidores directos ingresan con arancel cero, la producción argentina aún paga un 12%. Para Redrado, la clave es negociar mano a mano para eliminar estas barreras y diversificar socios más allá de un solo bloque.