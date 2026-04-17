Javier Milei retoma los viajes internacionales: su agenda en Israel tras el alto al fuego en Medio Oriente

Estados Unidos llegó a un acuerdo con Irán y durante diez días se concretó un cese al fuego en Medio Oriente. Ante esta situación, el presidente Javier Milei finalmente confirmó su viaje a Israel y desde la Casa Rosada brindaron detalles de su agenda internacional.

La agenda de Javier Milei en Israel

Si bien el mandatario ya había anunciado su viaje a Israel, su agenda todavía estaba en dudas debido al conflicto entre el país israelí, Estados Unidos y el régimen iraní. Por este motivo, recién este viernes se compartió que actividades cumplirá.

Según lo previsto, Javier Milei partirá el sábado 18 de abril en un vuelo oficial junto a su comitiva hacia el Estado de Israel. El avión partirá a las 11, hora argentina.

Su llegada a Israel está prevista para el domingo a las 09:30 hora local (03:30 hs Arg) y una hora después se dirigirá el Muro de los Lamentos, lugar más sagrado del judaísmo y vestigio del Templo de Jerusalén que ya fue visitado por el presidente Javier Milei.

Luego de esto, a las 16.15 hs ISR (10:15 hs ARG) el ministro de Relacione Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, que formará parte de la comitiva presidencial, se reunirá con su par israelí Gideon Sa’ar.

En paralelo, el presidente Javier Milei a las 17:30 hs ISR (11:30 hs ARG) se encontrará con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Se prevé dos actividades esta misma tarde, pero la Casa Rosada remarcó que están sujetas a una próxima confirmación, se trata del anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al; la firma de acuerdos y Declaraciones conjuntas; y una reunión ampliada.

El domingo a la noche (21 hs ISR – 15 hs ARG) se hará una pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl.

Las agenda internacional de Javier Milei y su comtiva continúan el lunes 20 de abril. Este día se esperan las siguientes actividades:

10:30 hs Isr – 04:30 hs Arg: el Presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Está previsto un discurso deel mandatario argentino

15:30 hs Isr -09:30 hs Arg: El Presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog

17:30 hs Isr – 11:30 hs Arg: El Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. También se espera un discurso del mandatario argentino

El martes 21 de abril, las actividades programadas son las siguientes:

10:30 hs 04:30 hs – Encuentro con rabinos

10:30 hs 04:30 hs – Encuentro con rabinos 16:00 hs 10:00 hs – El Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro

16:00 hs 10:00 hs – El Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro 21:00 hs 15:00 hs – El Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) – Actividad a confirmar

21:00 hs 15:00 hs – El Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) – Actividad a confirmar Horario a confirmar: Visita al Muro de los Lamentos

23:30 hs 17:30 hs – Partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina

Su arribo a la Argentina se espera el miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana.