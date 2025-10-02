Luis Caputo viaja a Estados Unidos: se reunirá con Bessent para cerrar el swap

El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, viajará mañana a Washington para reunirse con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos con el objetivo de acordar los lineamientos del swap de monedas.

Junto a Caputo viajará el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

En una comunicación por redes sociales esta mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había adelantado que la semana próxima comenzaría las reuniones. Más tarde, Bessent aclaró que Estados Unidos “no pondrá plata en la Argentina” y que lo que se negocia es un swap de monedas.

La aclaración del funcionario americano se produjo como consecuencia de las presiones internas que sufre el gobierno de Donald Trump por el apoyo anunciado al país.

El FMI insistió en que Argentina que refuerce el apoyo político y mejore las reservas

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que el país debe ganar márgenes de gobernabilidad y acumular reservas.

La compra de dólares es el principal obstáculo del plan económico y el punto que genera desconfianza en los inversores.

Pese a todas estas señales, los bonos de la deuda operan en baja, el riesgo país se acerca a los 1.300 puntos y caen acciones y ADRs. El dólar se mantiene estable pero con una intervención de al menos U$S 300 millones del Tesoro Nacional para defender la cotización mayorista de $ 1.425.