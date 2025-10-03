Más espacio y atractivos para la industria: Cipolletti va por las empresas de logística y servicios

Más metros en los frentes de chacras y lotes ubicados en los márgenes de las rutas 22 y 151, además del costado norte de Cipolletti (entre el Tercer Puente y la rotonda de acceso) son espacios en vías de transformación, con el objetivo de sumar disponibilidad al Parque Industrial tradicional, que ya cuenta con más de 40 años de trayectoria en la ciudad.

Esta zonificación diversa que no se restringe a un sólo predio cerrado, se encuentra alcanzada por las normativas de promoción y desarrollo del Régimen de beneficios económicos e impositivos que establece la Provincia y a las que la ciudad adhirió en julio de este año. Cuenta además con las nuevas condiciones que autorizó la modificación del Código de Planeamiento Urbano, eliminando impuestos y simplificando requisitos, que terminan de dar forma a un impulso que busca captar un determinado perfil de empresas, explicaron desde el Municipio.

“Tenemos claro que no vamos a ser un polo industrial, pero sí un centro logístico y de servicios para la industria”, estableció el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra en diálogo con Diario “Río Negro”.

Desde esa noción, apuntan sobretodo a favorecer la radicación de aquellas firmas que integran el “tercer anillo” de Vaca Muerta, es decir aquellas que ofrecen servicios de transporte, logística o reparaciones, tanto a las empresas de servicio como a las operadoras, según se explicó en su momento.

En función de esos objetivos, el funcionario remarcó que se trabaja en la conformación de un posible “consorcio”, que reúna a actores del ámbito público y privado, para brindarles autonomía financiera y la capacidad de acción necesarias, con la intención de que sea el espacio de escucha activa que piden las empresas, para lograr soluciones acordes a la demanda. Desde la óptica de las autoridades, se trata de un entorno que es dinámico y que como tal, requiere de la coordinación de un organismo que tenga respaldo y mecanismos aceitados.

Para apostar a consolidar esta iniciativa, el intendente Rodrigo Buteler anunció en el último tiempo la asignación de un presupuesto de 500 millones de pesos, inversión que junto al Consorcio tendrá un norte en función de los requerimientos que surjan, para no frenar el desarrollo.

“El intendente tiene muy claro un plan de ciudad que no es espasmódico, de ideas sueltas, sino que está muy consciente de que cada área está atada a otra», valoró Dijsktra.

La claridad en los objetivos, analizó este profesional nacido en la ciudad, permite dar precisión a los lineamientos que llegan a los mandos medios y a lograr una eficiencia en el gasto público.

Hasta ahora la zona industrial ya consolidada y que se encuentra ubicada al noreste aloja más de 90 empresas en un predio de 120 hectáreas y genera aproximadamente 2.500 puestos de trabajo, según datos que el Ejecutivo brindó a este medio. 20 empresas más estaban en vías de radicación para los próximos meses.