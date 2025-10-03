Cipolletti celebró sus 122 años con un repaso por su historia, obras públicas y la mirada al futuro

Cipolletti conmemoró sus 122 años con un acto cargado de emoción, recuerdos y proyecciones. La ceremonia oficial tuvo lugar en la plaza Rosauer y fue encabezada por el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler. Además, contó con del gobernador Alberto Weretilneck, los intendentes de Fernández Oro y Cinco Saltos, Gustavo Amati y Enrique Rossi, los ministros Daniel Jara de Seguridad y Justicia, Fabián Gatti de Trabajo y Turismo, Juan Pablo Muena de Desarollo Humano, Nelson Cides de Secretaría General; también estuvieron presentes legisladores, concejales, instituciones y decenas de vecinos de la ciudad.

El encuentro comenzó con reconocimientos a comercios históricos, instituciones educativas y culturales, trabajadores emblemáticos y familias referentes del deporte y el desarrollo local. “Son quienes forjaron la historia para llegar hasta acá”, resaltó Buteler, al tiempo que agradeció a las empresas y a la comunidad. Entre los distinguidos hubo entidades con más de 50 y 60 años de trayectoria, que acompañaron el crecimiento de la ciudad.

Algunos de los vecinos e instituciones destacadas fueron Roberto Mionchi fundador de Pollolín, Jorge Eduardo Siliquini colaborador del Rotary Club Comahue Cipolletti, Nelly Rosalía Ginnóbili vecina destacada de la comunidad, José Ángel «Cacho» Carro, Rubén Alberto Romero, la pescadería y rotisería El Pulpito, Joyería y Relojería Daniel’s, el doctor Hernando Noel Grosbaum, entre muchos referentes de la ciudad.

Buteler inició su discurso con un repaso de los hitos de Cipolletti: recordó el Cipoletazo como «emblema de identidad» y mencionó cómo la ciudad se transformó con el desarrollo energético. Subrayó la sinergia entre el municipio, la provincia, las cámaras empresariales, las universidades e instituciones locales, que permitió avanzar en obras públicas, como el alumbrado LED, servicios y parques industriales. “Estamos trabajando para dejar una ciudad sustentable y mejor para las próximas generaciones”, afirmó.

El jefe comunal también anunció un plan de recuperación patrimonial para el 2026. Destacó la próxima refacción del Fortín Primera División y la puesta en valor de la histórica Casa Peuser, en donde se invertirán más de 300 millones de pesos. “No todo es obra pública e infraestructura: tenemos el desafío de reconstruir nuestra identidad y rescatar edificios y lugares que forman parte de nuestra memoria colectiva”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck calificó la jornada como “una mañana inspiradora” y reconoció a quienes construyeron la Cipolletti actual. “Nadie nos regaló nada, todo se logró con el esfuerzo de trabajadores, instituciones y familias. Tenemos deudas históricas, pero también una enorme voluntad de crecer”, expresó. En esa línea, anunció la continuidad de obras: el acueducto para la zona norte, el nuevo sistema de seguridad con cámaras inteligentes y lectores de patentes, viviendas en el distrito vecinal, la construcción de un parque central ferroviario, una escuela técnica y un jardín de infantes, además de la ampliación de la planta potabilizadora, la finalización del nuevo edificio judicial, entre otros.

El acto protocolar inicio con casi 20 reconocimientos a vecinos e instituciones. (Foto: Flor Salto)

En este contexto, Weretilneck entregó un aporte de 50 millones de pesos para la construcción del centro comunitario Don Bosco de Cipolletti, ubicado en las calles Perú y Primeros Pobladores. Este nuevo edificio reemplazará la infraestructura anterior, que fue destruida por un incendio, y contará con una superficie de 284 m². Además, se entregó el pliego de llamado a licitación para la construcción del nuevo centro de educación técnica en el Distrito Vecinal, que abarcará una superficie de 2.925 m2.

El gobernador también hizo hincapié en la conectividad vial: adelantó la construcción de un derivador en Ruta Chica y Mosconi y ratificó el compromiso de seguir gestionando soluciones de fondo para las rutas 151 y 22. “El crecimiento de Cipolletti es inevitable y exige planificación. La planta urbana se expandirá hacia el norte y tenemos que garantizar agua, electricidad, cloacas y educación para las nuevas generaciones”, indicó.

Dentro de los presentes,

Cipolletti una ciudad en expansión y «beneficiada» en la expansión de Vaca Muerta

«Cipolletti no para de crecer», remarcó el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO. En este sentido, el jefe comunal adelantó que proyecta un crecimiento hacia el noroeste de la ciudad con «una fuerte inversión pública para transformar el distrito y culminar el desarrollo de esa zona, tal como lo imaginó el gobernador cuando era intendente», afirmó el mandatario.

Asimismo, agregó que el crecimiento también se orienta hacia el sector que le sigue a la avenida Illia, «lo que nos conectará directamente con Cinco Saltos», sostuvo y agregó que se proyectan hacia «Entre Puentes», «un proyecto planificado y ordenado impulsado por el municipio, que abarca unas 600 hectáreas. Esta iniciativa permitirá que el desarrollo futuro de Vaca Muerta cuente con una ciudad preparada para recibir a su gente», destacó Buteler.

También remarcó la importancia de los parques industriales que están desarrollando a la vera de las rutas 22 y 151. «Estamos destinando más de 500 hectáreas al sector privado en la zona de las rutas 22 y 151, que cuentan con excelente conectividad hacia Cinco Saltos, Neuquén y Fernández Oro. Esto permitirá que muchas de las empresas que vienen a invertir y desarrollarse en Cipolletti, junto con los cipoleños, elijan nuestra ciudad como lugar para generar empleo», afirmó el jefe comunal.

«Hoy nos reunimos muchos cipoleños que amamos esta ciudad, sentimos un arraigo profundo. Celebramos con alegría y renovamos nuestra energía porque Cipolletti no deja de crecer», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck sostuvo que Cipolletti «tiene una identidad propia», además remarcó que «nadie nos regaló nada; todo se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas e instituciones.»

En relación al crecimiento de la provincia y de Cipolletti vinculado a Vaca Muerta, el gobernador sostuvo que hay un «contexto favorable» ya que «nuestra provincia juega un papel fundamental, nos permitirá exportar gas y petróleo desde nuestro golfo y sostener así el crecimiento, desarrollo y trabajo».

«El rumbo hacia adelante está marcado por la ejecución de numerosas obras públicas, el orden, la planificación y una mirada moderna, como la que impulsa Rodrigo», afirmó el mandatario provincial.

Por último, la ex secretaria de Energía y Ambiente de la provincia y segunda candidata a senadora nacional, Andrea Confini hizo énfasis que Río Negro tiene «una oportunidad histórica por el crecimiento energético» y Cipolletti es una de las ciudades «más beneficiadas por esta situación». «Vaca Muerta no es solo Neuquén sino también es Río Negro, acá hay una parte del no convencional y la realidad que para llenar el oleoducto y futuros gasoductos la producción va a tener que duplicarse y eso va a traer más desarrollo, más gente va a venir a vivir a la región y una refundación de todo lo que es el sistema productivo», afirmó Confini.