Cencosud planea adquirir Carrefour: estrategia para dominar el 30% del mercado minorista en Argentina

La cadena de supermercados francesa, Carrefour, ya anunció su venta en Argentina. Los interesados plantean varias estrategias, entre ellas se encuentra la del holding en Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y Vea.

La iniciativa de Cencosud busca fusionar activos con Carrefour Argentina. Esto podría generar un grupo con el 30% del mercado minorista local. Daría empleo a más de 30.000 trabajadores y controlaría más de 1.000 locales, que incluirían las marcas Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Max, Jumbo, Disco y Vea.

En cuanto a la facturación, no se puede establecer una cifra oficial, ya que ninguna de las cadenas informa públicamente los ingresos por ventas en Argentina. Sin embargo, se estima que esta operación movería una suma millonaria en dólares.

Actualmente, otros cuatro competidores –Changomas, Coto, el fondo Klaft Realty y el propio Cencosud– están llevando a cabo sus procesos de due diligence para conocer la situación financiera y comercial de Carrefour Argentina. Las ofertas estimadas rondarían entre los U$S 800 millones y U$S 1.000 millones, aunque otras fuentes sugieren que la cifra final podría ser considerablemente menor.

Representantes de la casa matriz del holding europeo de Carrefour, ubicada en Massy, Francia, se encuentran en reuniones presenciales con los potenciales compradores para responder a sus dudas.

Ya se concretó un encuentro con ejecutivos de Changomas, y esta semana se espera el turno de Cencosud, para luego seguir con Coto y el fondo norteamericano. Este proceso es considerado «lento» y podría finalizar recién a principios del próximo año.

Carrefour Argentina: lo que implica la venta para el mercado de alimentos

La venta de Carrefour no solo implica el traspaso de una de las principales cadenas de supermercados del país: también podría redefinir la competencia en el mercado de alimentos y bebidas. Las empresas proveedoras observan con atención el proceso, conscientes de que un cambio de propietario puede alterar políticas de precios, acuerdos comerciales y tendencias de consumo.

El Deutsche Bank conduce el proceso de venta y fijó un plazo de seis semanas para la presentación de ofertas vinculantes, aunque el calendario electoral argentino podría extender los tiempos uno o dos semanas.