Carrefour se va del país: ¿quién aprovechará la salida del gigante francés y cómo reaccionarán los demás supermercados?

La eventual venta de Carrefour en Argentina encendió las alarmas en el sector supermercadista. Según Carlos Elizondo, especialista en consumo y director de la carrera de Comercialización en la Universidad de Morón, la decisión de la multinacional se explica por la caída del consumo, la baja rentabilidad y el cambio de estrategia global del grupo francés, que busca concentrarse en mercados más estables como Francia, España y Brasil.

Con cerca de 700 locales distribuidos en 22 provincias y unos 17.000 empleados, Carrefour cuenta con divisiones de Hiper, Super, Market Express y Maxi, dedicadas incluso al mercado mayorista, informó el medio Newsweek.

El sector supermercadista argentino está compuesto por grandes cadenas como Cencosud (Jumbo, Vea, Disco y Makro), Coto, Día, Changomás, La Anónima y Toledo, además de una vasta red de supermercados de barrio, conocidos como «chinos» por su particular gestión de proximidad.

El contexto de consumo muestra signos de contracción: en julio, las ventas en supermercados cayeron 2,1% respecto a junio, según INDEC, mientras que el consumo total creció apenas 3,1% interanual, según NielsenIQ. Los canales mayoristas fueron los más golpeados, con una baja del 6,3%.

Las empresas han buscado mitigar la caída con promociones, cross selling y up selling, apoyadas en alianzas estratégicas con bancos para sostener el consumo. Sin embargo, la rentabilidad sigue bajo presión por la inflación, los costos financieros y el riesgo país, dejando a muchas cadenas en una situación de tensión.

Carrefour se va de Argentina: el jugador clave

Si Cencosud adquiere Carrefour, el grupo podría consolidar su posición en el mercado, sumando hipermercados, formatos de proximidad y una red de proveedores ampliada. Esto le permitiría mejorar eficiencia operativa, fortalecer su poder de negociación y, eventualmente, iniciar políticas de precios agresivas.

Una fusión entre Carrefour y Jumbo podría generar una fuerte concentración del sector y tensar la competencia con supermercados de cercanía. En el corto plazo, los consumidores podrían beneficiarse de ofertas y promociones; pero en el mediano y largo plazo, la reducción de competencia podría derivar en menor diversidad de productos y precios más altos.

La operación estaría sujeta a la revisión de la CNDC, que regula fusiones y adquisiciones bajo la Ley de Defensa de la Competencia (27.442). El organismo podría imponer condiciones, obligar a la venta de activos o regular precios para proteger al consumidor, como ocurrió con la fusión de Telefónica y Telecom.

Reacciones del sector

Otros actores del retail, como Coto, Día, Changomás, La Anónima y Toledo, podrían reforzar estrategias regionales, de cercanía o de rotación de precios para contrarrestar la concentración. Francisco de Narváez y Alfredo Coto también han mostrado interés en incrementar su presencia en el mercado, sumándose a la puja por los activos de Carrefour.