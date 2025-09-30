ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

Carrefour se va del país: ¿quién aprovechará la salida del gigante francés y cómo reaccionarán los demás supermercados?

La posible salida del grupo francés del país pondría en juego la concentración del retail, la competencia con los supermercados de cercanía y la estrategia de precios.

Redacción

Por Redacción

Carrefour deja Argentina.

Carrefour deja Argentina.

La eventual venta de Carrefour en Argentina encendió las alarmas en el sector supermercadista. Según Carlos Elizondo, especialista en consumo y director de la carrera de Comercialización en la Universidad de Morón, la decisión de la multinacional se explica por la caída del consumo, la baja rentabilidad y el cambio de estrategia global del grupo francés, que busca concentrarse en mercados más estables como Francia, España y Brasil.

Con cerca de 700 locales distribuidos en 22 provincias y unos 17.000 empleados, Carrefour cuenta con divisiones de Hiper, Super, Market Express y Maxi, dedicadas incluso al mercado mayorista, informó el medio Newsweek.

El sector supermercadista argentino está compuesto por grandes cadenas como Cencosud (Jumbo, Vea, Disco y Makro), Coto, Día, Changomás, La Anónima y Toledo, además de una vasta red de supermercados de barrio, conocidos como «chinos» por su particular gestión de proximidad.

El contexto de consumo muestra signos de contracción: en julio, las ventas en supermercados cayeron 2,1% respecto a junio, según INDEC, mientras que el consumo total creció apenas 3,1% interanual, según NielsenIQ. Los canales mayoristas fueron los más golpeados, con una baja del 6,3%.

Las empresas han buscado mitigar la caída con promociones, cross selling y up selling, apoyadas en alianzas estratégicas con bancos para sostener el consumo. Sin embargo, la rentabilidad sigue bajo presión por la inflación, los costos financieros y el riesgo país, dejando a muchas cadenas en una situación de tensión.

Carrefour se va de Argentina: el jugador clave

Si Cencosud adquiere Carrefour, el grupo podría consolidar su posición en el mercado, sumando hipermercados, formatos de proximidad y una red de proveedores ampliada. Esto le permitiría mejorar eficiencia operativa, fortalecer su poder de negociación y, eventualmente, iniciar políticas de precios agresivas.

Una fusión entre Carrefour y Jumbo podría generar una fuerte concentración del sector y tensar la competencia con supermercados de cercanía. En el corto plazo, los consumidores podrían beneficiarse de ofertas y promociones; pero en el mediano y largo plazo, la reducción de competencia podría derivar en menor diversidad de productos y precios más altos.

La operación estaría sujeta a la revisión de la CNDC, que regula fusiones y adquisiciones bajo la Ley de Defensa de la Competencia (27.442). El organismo podría imponer condiciones, obligar a la venta de activos o regular precios para proteger al consumidor, como ocurrió con la fusión de Telefónica y Telecom.

Reacciones del sector

Otros actores del retail, como Coto, Día, Changomás, La Anónima y Toledo, podrían reforzar estrategias regionales, de cercanía o de rotación de precios para contrarrestar la concentración. Francisco de Narváez y Alfredo Coto también han mostrado interés en incrementar su presencia en el mercado, sumándose a la puja por los activos de Carrefour.


Temas

Carrefour

Chango Más

Neuquén

Río Negro

supermercado

Supermercados

La eventual venta de Carrefour en Argentina encendió las alarmas en el sector supermercadista. Según Carlos Elizondo, especialista en consumo y director de la carrera de Comercialización en la Universidad de Morón, la decisión de la multinacional se explica por la caída del consumo, la baja rentabilidad y el cambio de estrategia global del grupo francés, que busca concentrarse en mercados más estables como Francia, España y Brasil.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios