Dólar oficial y blue del miércoles 10 de diciembre 2025: precios y brecha cambiaria en detalle
DÓLAR HOY: repasá acá las cotizaciones actualizadas de este miércoles 10 de diciembre 2025, en la segunda rueda de la semana en el mercado cambiario. Información actualizada y confiable sobre las cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén.
¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este miércoles 10 de diciembre 2025, seguí acá la cotización actualizada del dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Chequeá los valores de venta del MEP y el CCL y accedé al análisis clave sobre la brecha cambiaria para defender tus pesos.
El dólar oficial inicia este miércoles 10 de diciembre 2025 en:
- $1.465 en Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:
- $1.445 para la venta.
En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:
- $1.475 para la venta.
Dólares financieros.
- Dólar hoy: arranca la rueda operativa. Este miércoles 10 de diciembre 2025, el mercado abre con la atención puesta en los tipos de cambio financieros. Mirá a cuánto inician el dólar MEP y el CCL en el comienzo de la jornada. Todo lo que tenés que saber para operar en una mitad de semana clave para tus finanzas.
Seguí toda la información acá.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 10 de diciembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 10 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1410
|1460
|Banco Nación
|1415
|1465
|Banco ICBC
|1405
|1455
|Banco BBVA
|1415
|1465
|Banco Supervielle
|1424
|1464
|Banco Ciudad de Bs As
|1410
|1470
|Banco Patagonia
|1415
|1465
|Banco Hipotecario
|1420
|1460
|Banco Santander
|1415
|1465
|Banco Credicoop
|1410
|1460
|Banco Macro
|1410
|1470
|Banco Piano
|1420
|1480
|Banco BPN
|1405
|1475
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 10 de diciembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este miércoles 10 de diciembre 2025:
- $1.405 para la compra.
- $1.475 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 10 de diciembre 2025
Miércoles 10 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1425
|1445
Los dólares financieros operaron este miércoles 10 de diciembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.468,72
Dólar CCL:
- Apertura: $1.508,06
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 10 de diciembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.904,5 en diciembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025
Dólar oficial en diciembre 2025:
- Piso de la banda: $923
- Techo de la banda: $1.516
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Comentarios