Dólar oficial y blue del miércoles 10 de diciembre 2025: precios y brecha cambiaria en detalle

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este miércoles 10 de diciembre 2025, seguí acá la cotización actualizada del dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Chequeá los valores de venta del MEP y el CCL y accedé al análisis clave sobre la brecha cambiaria para defender tus pesos.

El dólar oficial inicia este miércoles 10 de diciembre 2025 en:

$1.465 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.445 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

Dólar hoy: arranca la rueda operativa. Este miércoles 10 de diciembre 2025, el mercado abre con la atención puesta en los tipos de cambio financieros. Mirá a cuánto inician el dólar MEP y el CCL en el comienzo de la jornada. Todo lo que tenés que saber para operar en una mitad de semana clave para tus finanzas.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 10 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 10 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1405 1455 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1424 1464 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 10 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 10 de diciembre 2025:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 10 de diciembre 2025

Miércoles 10 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1425 1445

Los dólares financieros operaron este miércoles 10 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.468,72

Dólar CCL:

Apertura: $1.508,06

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 10 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.904,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: