Mercado Pago, fuera del podio: las billeteras virtuales que ofrecen mejores rendimientos y lideran el ranking por sus tasas

Las tasas de las billeteras virtuales se actualizaron y el ranking de las que ofrecen mejores rendimientos dejó afuera del top 10 a Mercado Pago, la más popular y conocida entre los ahorristas. Esta plataforma había logrado remontar a principio de año, pero con el movimiento económico de las últimas semanas volvió a perder frente a otras apps.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras digitales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 17 de marzo de 2026 se compone de la siguiente manera:

Carrefour Banco: 30,00% Calfpay 28% sin tope Taca Taca (4): 26,65% Cocos Pay: 25,19% Naranja X (2): 25,00% Banco Bica (5): 25,00% Montemar Pay: 25,00% Fiwind (6): 24,00% Ualá (Uilo) (1): 23,00% Personal Pay: 22,27% Astropay: 22,27% Banco Supervielle: 21,90% Ualá (FCI): 21,90% Prex: 21,54% Letsbit: 21,54% Lemon Cash: 21,17% Mercado Pago: 21,17% Claro Pay: 21,17% Cencopay: 21,17% Banco Galicia: 20,81% Brubank (3): 20,00%

Datos a tener en cuenta sobre las billeteras virtuales

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.