Precios del dólar hoy: estabilidad en el oficial y financieros este martes 17 de marzo 2026
Dólar hoy: el oficial se mantiene estable en $1.415 en el BNA mientras el mercado convalida la vigencia de las bandas cambiarias y la solidez de las reservas. Con los dólares financieros en zona de mínimos y una brecha frente al dólar tarjeta que permite ahorrar, te contamos por qué la calma domina la City y cuáles son las claves para optimizar tus gastos en el exterior en esta nueva jornada financiera.
En una jornada marcada por la previsibilidad y el estricto cumplimiento del esquema monetario, el dólar oficial inicia este martes 17 de marzo 2026 sin variaciones en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Tras un lunes de consolidación, el Banco Central (BCRA) busca hoy mantener su racha de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se sitúan firmes por encima de los u$s46.250 millones.
Con el tipo de cambio mayorista operando dentro de las bandas cambiarias y una brecha con los dólares financieros que se mantiene en niveles mínimos históricos, la City porteña transita una jornada de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación de divisas y la firmeza del ancla nominal. Los operadores mantienen la atención en la evolución de las metas trimestrales, mientras el mercado asimila la estabilidad cambiaria como el eje central de la estrategia de desinflación del Gobierno.
Seguí toda la información de hoy, martes 17 de marzo 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 17 de marzo 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 17 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1365
|1415
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1378
|1418
|Banco Ciudad de Bs As
|1355
|1415
|Banco Patagonia
|1370
|1420
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1373
|1423
|Banco Piano
|1370
|1425
|Banco BPN
|1355
|1425
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 17 de marzo 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este martes 17 de marzo 2026:
- $1.355 para la compra.
- $1.425 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 17 de marzo 2026
Martes 17 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1405
|1425
Dólar MEP y CCL: las cotizaciones bursátiles consolidan su estabilidad ante la mayor demanda de pesos
En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la rueda del martes sin presiones alcistas, profundizando el sendero de lateralización que los caracteriza desde el inicio del mes. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:
- $1.425.
El MEP mantiene una paridad que sitúa la brecha con el dólar oficial minorista por debajo del 4%. Esta estabilidad es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una renovada preferencia de los inversores por instrumentos de tasa en moneda local, lo que vuelca una oferta constante sobre el mercado de bonos soberanos como el AL30.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:
- $1.460.
Refleja una convergencia técnica con el ritmo de devaluación del mayorista. Para los analistas de la City, la calma en las cotizaciones financieras es el síntoma más claro de un mercado que no visualiza riesgos de corto plazo sobre el esquema de bandas cambiarias.
Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un ancla para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su proceso de normalización en un clima de previsibilidad inversora.
Dólar tarjeta hoy: con el oficial, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $415
En la rueda de este martes 17 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:
- $1.839,5.
Este valor surge del tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias (recordando que el Impuesto PAIS ya no está vigente en este esquema 2026). Con un dólar oficial que mantiene su estabilidad bajo el esquema de bandas cambiarias, el «precio turista» se sostiene como la cotización más alta del mercado legal, castigando el bolsillo del consumidor minorista.
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