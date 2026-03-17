Precios del dólar hoy: estabilidad en el oficial y financieros este martes 17 de marzo 2026

En una jornada marcada por la previsibilidad y el estricto cumplimiento del esquema monetario, el dólar oficial inicia este martes 17 de marzo 2026 sin variaciones en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Tras un lunes de consolidación, el Banco Central (BCRA) busca hoy mantener su racha de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se sitúan firmes por encima de los u$s46.250 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando dentro de las bandas cambiarias y una brecha con los dólares financieros que se mantiene en niveles mínimos históricos, la City porteña transita una jornada de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación de divisas y la firmeza del ancla nominal. Los operadores mantienen la atención en la evolución de las metas trimestrales, mientras el mercado asimila la estabilidad cambiaria como el eje central de la estrategia de desinflación del Gobierno.

Seguí toda la información de hoy, martes 17 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 17 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 17 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1378 1418 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1373 1423 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 17 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 17 de marzo 2026:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 17 de marzo 2026

Martes 17 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: las cotizaciones bursátiles consolidan su estabilidad ante la mayor demanda de pesos

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la rueda del martes sin presiones alcistas, profundizando el sendero de lateralización que los caracteriza desde el inicio del mes. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.425.

El MEP mantiene una paridad que sitúa la brecha con el dólar oficial minorista por debajo del 4%. Esta estabilidad es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una renovada preferencia de los inversores por instrumentos de tasa en moneda local, lo que vuelca una oferta constante sobre el mercado de bonos soberanos como el AL30.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.460.

Refleja una convergencia técnica con el ritmo de devaluación del mayorista. Para los analistas de la City, la calma en las cotizaciones financieras es el síntoma más claro de un mercado que no visualiza riesgos de corto plazo sobre el esquema de bandas cambiarias.

Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un ancla para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su proceso de normalización en un clima de previsibilidad inversora.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $415

En la rueda de este martes 17 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:

$1.839,5.

Este valor surge del tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias (recordando que el Impuesto PAIS ya no está vigente en este esquema 2026). Con un dólar oficial que mantiene su estabilidad bajo el esquema de bandas cambiarias, el «precio turista» se sostiene como la cotización más alta del mercado legal, castigando el bolsillo del consumidor minorista.