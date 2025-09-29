Mercados: caen un 0,3% los bonos argentinos y el riesgo país se acerca a los 1.088 puntos

Este lunes los bonos argentinos en los mercados operan en rojo, después de una semana complicada marcada por una liquidación millonaria de dólares del sector agropecuario y el apoyo de Estados Unidos. Hoy Wall Street marca, por tercer día seguido, una baja en los bonos.

A las 11, los mercados marcaron una caída de los bonos soberanos del 0,3% en promedio. Mientras tanto, el riesgo país, según PJ Morgan, marca un ascenso de 28 unidades alcanzando los 1.088 puntos básicos.

En Wall Street el «ADR de YPF pierde 1,3%, Edenor cede 1,8% y Vista Energy cae 2%, mientras que Grupo Galicia resta un mínimo 0,2 por ciento. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,5%, a 1.780.000 puntos«, indica Infobae.

Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza con alza de 14 pesos, a 1.340 pesos, luego de llegar al máximo histórico de $1.475 este mes.

El Tesoro salió a comprar y disparó las reservas del Banco Central: sumó casi 1.900 millones de dólares en un día

Fuentes del mercado precisaron al sitio Infobae que los activos de la entidad aumentaron un 1.889 millones de dólares durante el viernes, a 41.238 millones de dólares, un máximo desde el 27 de agosto. De esta manera resaltaron que el incremento en el stock obedeció principalmente a operaciones que se denominan «block trade» que consisten en «transacciones entre partes en forma privada», con el fin de evitar que vuelquen montos excesivamente altos en el segmentos de contado del mercado de cambios y se distorsionen los precios.

Es necesario recordar que la compra del Tesoro se dio en un momento de un aluvión de ofertas de dólares por parte del campo que se originó tras la quita temporal de retenciones en las exportaciones de granos y carnes.

Luego de las pérdidas sufridas la semana pasada, el BCRA necesitaba de manera urgente sumar reservas porque es una meta clave en los acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y además, es vital para la estabilidad macroeconómica.



