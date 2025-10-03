Javier Milei y Mauricio Macri refuerzan vínculos: reunión clave en Olivos rumbo a las elecciones

El presidente Javier Milei se volverá a reunir con su antecesor y actual líder del PRO, Mauricio Macri. El encuentro será este mismo viernes en la Quinta de Olivos, aunque aún no hay un horario confirmado. Se espera que ambos líderes retomen el diálogo para definir la estrategia de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Desde la Casa Rosada revelaron que el encuentro con el titular del PRO se adelantó para esta tarde debido a que ambos líderes tienen en agenda distintos viaje. En el caso de Javier Milei se espera que el sábado parta rumbo a Entre Ríos para seguir encabezando la campaña electoral de La Libertad Avanza, mientras que Macri tiene pautado un viaje el domingo.

Si bien no se brindaron detalles de los temas que discutirán, adelantaron que se trata de un encuentro con el fin de seguir recomponiendo el vínculo tras los roces de los últimos meses. El domingo pasado se concretó el primer acercamiento donde Macri reconoció que fue «bueno haber retomado el diálogo».

Cómo fue el primer encuentro de Javier Milei y Mauricio Macri: una conversación que duró 3 horas

El diálogo fue de al menos tres horas y según trascendió, conversaron sobre la marcha de la economía, el acuerdo con Estados Unidos y la forma de encarar el último tramo de la campaña, más un tema que para La Libertad Avanza es crucial: la fiscalización de la elección.

Respecto del futuro del gobierno, Milei señaló que luego de la elección de octubre habrá cambios obligados en el gabinete nacional ante la salida de Patricia Bullrich al Senado y de Luis Petri a Diputados.

Cuando se conformó el gabinete en diciembre de 2023, estos dos lugares fueron los que originalmente obtuvo el PRO a cambio del apoyo recibido en el balotaje, aunque luego Bullrich terminó alejándose del partido.

La especulación es que este nuevo acercamiento busque restablecer condiciones de gobernabilidad a partir de fortalecer al gobierno libertario con figuras proveniente del partido amarillo.

Sería una forma de compensar la situación de sumisión con la que se conformaron las listas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

Con relación a la gobernabilidad, Milei avisó que el resultado electoral de octubre debe leerse sobre la base de cómo quedó conformado el Congreso.

Esta visión apunta a licuar lo que puede ser un resultado adverso al oficialismo a nivel nacional, pero en la obtención final de senadurías y diputaciones la situación puede ser distinta debido al peso de cada distrito. El ejemplo más claro es la provincia de Buenos Aires donde allí el peronismo puede sacar una ventaja amplia en votos, pero que al momento de contar las bancas no produzca un cambio de escenario significativo.