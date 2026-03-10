Dólar oficial hoy: todo sobre precios y expectativas este martes 10 de marzo 2026

En una rueda marcada por la continuidad de la estrategia de acumulación de divisas, el dólar oficial inicia este martes 10 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta.

Tras haber extendido ayer su racha positiva en el mercado mayorista, el Banco Central (BCRA) se encamina a completar su novena semana consecutiva de saldo comprador, un hito que sostiene las reservas brutas por encima de los u$s46.100 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,2% respecto al techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.623,48—, los operadores locales mantienen la atención en la convergencia de los dólares financieros y la solidez del «ancla nominal» frente a un contexto externo que muestra señales de estabilización. La calma en la City refleja una confianza cautelosa en el cumplimiento de las metas trimestrales, mientras la oferta privada de divisas comienza a fluir con mayor previsibilidad en la antesala de la liquidación estacional del agro.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 10 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1390 1440 Banco Nación 1390 1440 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1395 1445 Banco Supervielle 1402 1442 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1395 1445 Banco Hipotecario 1400 1440 Banco Santander 1385 1435 Banco Credicoop 1390 1440 Banco Macro 1390 1450 Banco Piano 1395 1450 Banco BPN 1380 1450

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 10 de marzo 2026

Así inicia el dólar este martes 10 de marzo 2026:

$1.380 para la compra .

. $1.450 para la venta.

El BCRA extiende su racha compradora: novena semana de saldo positivo y el impacto en las metas del trimestre

En una jornada donde la operatividad del Mercado Libre de Cambios (MLC) muestra una fluidez constante, el Banco Central (BCRA) busca consolidar hoy su novena semana consecutiva de saldo comprador. Tras haber absorbido ayer otros u$s140 millones, la autoridad monetaria ha logrado estirar su racha positiva, un comportamiento que los analistas vinculan con una oferta privada más predecible y una demanda de importadores que se mantiene dentro de los parámetros del esquema de pagos vigente.

Este flujo ha permitido que las reservas internacionales brutas se sostengan firmes por encima de los u$s46.120 millones, otorgando al Gobierno un margen de maniobra crucial para encarar los vencimientos de deuda de corto plazo.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, la solidez del Central actúa como un estabilizador de expectativas. Con el dólar oficial cotizando con un spread del 15,2% respecto al límite superior de la zona de intervención ($1.623,48), la sensación de «atraso» se disipa ante la acumulación real de divisas.

Para los operadores de la City, este fortalecimiento de las arcas públicas es la pieza clave para garantizar el cumplimiento de las metas trimestrales con los organismos internacionales, permitiendo que la economía transite marzo 2026 sin las tensiones devaluatorias típicas de los años electorales o de crisis de balanza de pagos.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 10 de marzo 2026

Martes 10 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: la brecha se comprime por debajo del 4% ante la persistente oferta del sector exportador

En el mercado de capitales, las cotizaciones bursátiles inician la jornada con una tendencia de lateralización, consolidando la calma que caracteriza al primer tramo de marzo 2026. El dólar MEP (o bolsa) se negocia este martes en torno a los:

$1.432.

Muestra así un retroceso marginal de un peso respecto al cierre previo. Esta estabilidad, que sitúa la brecha con el oficial en niveles mínimos históricos, es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación «blend», que vuelca un flujo constante de divisas hacia los dólares financieros, saturando la demanda de los ahorristas que buscan cobertura en activos como el AL30.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.475.

Refleja de esta manera un diferencial que apenas roza el 3,8% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta convergencia técnica es la señal más clara de que la presión sobre el «billete» se ha enfriado, permitiendo que la curva de bonos soberanos continúe su proceso de normalización.

En un escenario donde el Banco Central ratifica su capacidad de intervención dentro de las bandas cambiarias, los inversores institucionales priorizan la tasa de interés en pesos, lo que mantiene a los dólares financieros en una zona de «techo de cristal» difícil de perforar en el corto plazo.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $420

En el inicio de la segunda semana de marzo 2026, el dólar tarjeta se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose este martes en los:

$1.865,5.

Este valor, compuesto por el tipo de cambio oficial del Banco Nación más el 30% a cuenta de Ganancias, representa una carga impositiva que muchos usuarios buscan evitar mediante operaciones legales en el mercado financiero.

Con un oficial que se mueve a ritmo de «goteo» y las bandas cambiarias conteniendo cualquier salto brusco, el costo de los consumos en el exterior y servicios de streaming (como Netflix o Spotify) encuentra un techo difícil de perforar para el bolsillo del consumidor.