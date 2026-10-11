Las claves detrás de la tendencia del riesgo país: entre el impulso local y el freno de la Fed

El índice de riesgo país de la Argentina logró una retracción de 60 puntos básicos en los últimos días, lo que posicionó al indicador elaborado por JP Morgan por debajo de los 600 puntos. A pesar de este alivio coyuntural, la cotización de los bonos soberanos refleja una extrema volatilidad, producto de un escenario en el que se combinan la fragilidad financiera interna y shocks externos de alta sensibilidad para los mercados emergentes.

Desde julio, cuando tocó un piso de 403 unidades, el riesgo país trepó hasta un techo de 655 puntos a comienzos de octubre. Este encarecimiento en el costo de financiamiento para el Gobierno se produjo en simultáneo a la escalada en los rendimientos de la deuda de Estados Unidos, cuya tasa a 10 años escaló del 4,6% al 5,3% anual (70 puntos básicos), situándose en máximos no vistos en casi un cuarto de siglo.

En ese lapso, la sobretasa exigida a los títulos argentinos creció 178 puntos básicos. El impacto sobre la deuda local resultó desproporcionado al compararlo con otros países de la región: el riesgo país de Chile aumentó solo 18 unidades (hasta los 98 puntos), el de Uruguay subió 4 unidades (a 74 puntos) y el de Brasil cayó 12 unidades (a 176 puntos básicos). De acuerdo con informes del Estudio Broda y Asociados citados por Infobae, solo Ucrania —en medio de un conflicto bélico prolongado— tuvo un desempeño peor que la Argentina en la valuación de su deuda soberana.

La agenda de la Fed y el impacto del IPC estadounidense

La evolución de la renta fija local durante las próximas ruedas se encuentra directamente supeditada al escenario macroeconómico en Wall Street. Según Bloomberg Linea, los operadores aguardan la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre en Estados Unidos, donde los economistas prevén una suba general del 0,5% mensual (3,6% interanual) y una moderación de la cifra subyacente al 0,2% (2,5% interanual).

Molly Brooks, estratega de tasas de interés de TD Securities, advirtió que el riesgo asociado al IPC es asimétrico: «Una cifra más elevada podría indicar que la Fed tendría que acelerar el ritmo de enduringecimiento, mientras que una cifra más débil seguiría alimentando la cautela de la Fed de cara al futuro«. En el mercado se especula que el Banco Central mantendría las tasas sin cambios en su reunión de octubre, para luego aplicar un alza de un cuarto de punto en diciembre y dos retoques adicionales hacia finales de 2027.

La atención también estará puesta en las intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante la reunión anual del FMI en Bangkok, así como en las declaraciones de las autoridades Christopher Waller y Beth Hammack, antes de que comience el periodo de silencio informativo previo a la decisión de política monetaria del 28 de octubre. Sobre la dinámica de rendimientos, Mariano Sardáns, presidente ejecutivo de FDI, consideró: «Es cierto que Estados Unidos tiene déficit fiscal, pero no puede sostener indefinidamente este nivel de tasas de interés. Es muy probable que en algún momento tenga que tomar una medida drástica con un control fiscal estricto».

Compras del Banco Central, respaldo del Tesoro de EE.UU. y el efecto Brasil

El reciente descenso del riesgo país encontró sostén en las intervenciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de cambios durante octubre, alcanzando un volumen acumulado de compras cercano a los US$ 15.000 millones en lo que va del año. A esta dinámica se sumó la expectativa abierta por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la posibilidad de instrumentar asistencia financiera directa para el país, reeditando esquemas como la inyección directa de divisas o el swap por US$ 20.000 millones aplicado en octubre de 2025.

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, destacó en Infobae además el impacto del escenario político en Brasil tras la primera vuelta presidencial del 4 de octubre: «El entusiasmo del mercado se sustentó en el triunfo de Flávio Bolsonaro, posicionándolo como favorito para el balotaje del 25 de octubre. A esto se le sumó el respaldo explícito de Scott Bessent». El repunte de los bonos y acciones brasileñas derivó en un rebote del real a 4,98 por dólar, variable clave dado que el país vecino representa el 20% en la ponderación del índice de tipo de cambio real multilateral argentino.

No obstante, desde la consultora Max Capital remarcaron que la ampliación del spread soberano «sugiere un componente idiosincrático por encima de lo que explicaría su beta usual», mientras que informes de Facimex indicaron que en el segundo trimestre de 2026 los inversores no residentes sumaron exposición a bonos en dólares, lo que implica que cualquier cancelación de capital generará demanda en el mercado secundario.

Las condiciones clave para despejar las dudas hacia 2027

A pesar de las señales de alivio, la economía argentina enfrenta condicionantes estructurales. Indicadores como el EMAE reflejaron una caída de la actividad del 2,9% mensual en julio, con un retroceso del 5% en la industria. Marcos Cohen Arazi, economista de la Fundación Mediterránea, enfatizó que «nueve de las 10 principales actividades retrocedieron en el mes, en una demanda agregada en la que las exportaciones aparecen como el único componente con crecimiento significativo». Ricardo Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero, añadió: «Estornuda el mundo, se resfría Argentina. La combinación de un mundo más difícil con los últimos datos de pobreza y PBI están incrementando las dudas electorales de cara al futuro».

Sobre las restricciones para refinanciar vencimientos, José María Segura, economista jefe de PwC Argentina, sostuvo: «Mientras el riesgo país persista en niveles que dificulten el refinanciamiento, los vencimientos deberán afrontarse con reservas propias. Sin acceso genuino a los mercados internacionales, la política económica se ve obligada a construir sus propios amortiguadores, por lo que el equilibrio fiscal en el Presupuesto 2027 se refuerza como el ancla del programa».

Para que la compresión de tasas sea sostenible y los bonos con rendimientos superiores al 11% anual moderen sus sobretasas, Lorenzo Delhon, Portfolio Manager en Mills Capital Asset Management, detalló cuatro ejes centrales: