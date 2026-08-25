Morosidad: las fintech y los supermercados agrupan a la mitad de los morosos y los bancos nuclean el 65% del monto en mora

La morosidad de los créditos en Argentina, ocupa el centro del debate en la escena económica. El tema comenzó a escalar a lo largo de 2026 a medida que los informes publicados por el Banco Central (BCRA) daban cuenta del crecimiento mes a mes en la cantidad de personas que dejan de cumplir con sus compromisos.

El último «Informe sobre Bancos» publicado por el BCRA registra una morosidad del 12,8% entre las familias argentinas, y estima que la misma alcanza a seis millones de personas. Del mismo informe surge que en la provincia de Río Negro la morosidad alcanzó a 85.000 personas en el mes de junio.

El tema ocupó todas las portadas cuando el presidente de la nación Javier Milei lo incluyó en su discurso de la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí, el mandatario aseguró que «no hay elementos para culpar a la política por la morosidad», al tiempo que vinculó la mora de hoy a créditos asumidos durante 2024.

Esta semana, un extenso informe publicado en X por el usuario Matías Fernández, echó todavía más luz sobre un tema que afecta a millones de personas. «Me bajé la base entera de deudores de la Argentina y me pasé 48 horas mirándola. Esto es lo que encontré», inicia el posteo, que contiene un informe extenso y exhaustivo, del que surgen valiosas conclusiones sobre la morosidad.

«En Estados Unidos el crédito hipotecario es 45% del PBI, en Chile el 28%, en Brasil el 10% y en Argentina menos del 1%» Informe sobre morosidad en Argentina, Matías Fernández

El escrito inicia valorando el crédito como herramienta y señalando la necesidad de que exista más crédito en Argentina. El hecho de que se incremente la cantidad de gente que puede acceder al crédito, es buena señal de cara a cualquier proceso virtuoso de crecimiento económico. No obstante, el mercado financiero en Argentina sigue siendo pequeño: «En Estados Unidos el crédito hipotecario es 45% del PBI, en Chile el 28%, en Brasil el 10% y en Argentina menos del 1%» expresa el informe.

«El crédito es un elemento crucial en el crecimiento económico y en la prosperidad de los países y las personas», afirma Fernández. «Permite que las empresas consigan capital para producir, ampliar plantas, dar más trabajo, innovar en sus productos. Permite que las familias adelanten consumos —una casa, un lavarropas, un auto— que de otra forma sería imposible que consiguieran» agrega.

El debate en torno a la morosidad

El debate del momento sin embargo, gira en torno a la cantidad de personas que sí logró acceder al crédito, y que por diferentes motivos comenzó a tener dificultades para afrontar los compromisos asumidos. En el gobierno, asumen que las decisiones de crédito son libres e individuales, y que el flagelo de la morosidad «es un problema entre privados».

En otras palabras, estiman que cualquier medida que se adopte para atender el problema de la morosidad, implicaría una intervención que modificaría las reglas del juego a favor de los deudores, «castigando» para eso a los que no tienen deuda, o a los que la tienen al día.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en la morosidad”



Javier Milei apuntó que la gente "podría quejarse si la política no hubiera sido anunciada" y dijo: "Avisamos y cumplimos, tengo la obsesión de cumplir todas las promesas". pic.twitter.com/jEwu9stks3 August 21, 2026

Como contracara, especialistas y macroeconomistas entienden que buena parte de la deuda en mora se relaciona con segmentos de población que lejos de acceder al crédito para incrementar el capital de negocio, para acceder a un bien de uso o para emprender una inversión, se endeudan para atender gastos corrientes que lo logran saldar con sus ingresos habituales.

Entidades, montos y edades, tres datos clave

El informe publicado por Matías Fernández echa luz sobre tres aspectos clave del problema de la morosidad. Al ser elaborado sobre la totalidad de la base de datos de morosos del BCRA, sus conclusiones son certeras y reales. Al mes de junio hay un total de 5.859.104 morosos en Argentina, y el monto total en mora asciende a $17,79 Billones.



Dato $17,79 Los billones de pesos en mora en Argentina, en base a datos del BCRA.

El primer dato que ofrece Matías Fernández, es la composición de la mora en relación al tipo de entidad que ofreció el crédito. De allí surge que el 65% del monto que se encuentra en mora en Argentina, se concentra en los bancos tradicionales, públicos y privados.

Asimismo si se analiza por cantidad de personas, se registra que el 29,4% de las personas morosas tomó crédito en las Fintech (billeteras virtuales) y el 20,9% lo hizo en las tarjetas de crédito que ofrecen los supermercados. Es decir que Fintech y Supermercados concentran al 50,3% del total de las personas morosas.

El segundo dato clave, se relaciona con los montos involucrados en la mora. Mientras que los bancos tradicionales concentran créditos de mayor envergadura, las Fintech concentran mayor cantidad de créditos por montos bajos. En efecto, la mediana de los créditos en mora en los bancos privados es de $1.450.000 (en el extremo llegan a $5.000.000), mientras que en las Fintech la mediana de los créditos en mora es de $181.000 (el extremo no llega a $500.000).

Un caso particular es Mercado Libre, que aglutina el grueso de los créditos en el segmento Fintech y registra una mediana de crédito en mora de $116.000. El informe de Fernández destaca el scoring de riesgo que realiza la empresa fundada por Marcos Galperín, que permite el acceso al crédito de millones de personas que no lograrían acceder por los canales tradicionales.

El tercer dato crucial en el análisis del flagelo, es su incidencia por segmento de edad: la morosidad es sensiblemente superior entre los más jóvenes, y es el segmento en el que la morosidad creció más rápido en los últimos dos años.

En efecto, si bien la morosidad se incrementó en todos los segmentos etarios, entre los jóvenes de entre 18 y 25 años, la cantidad de deudores que no paga sus compromisos pasó del 24,7% al 40,8% entre julio de 2024 y junio de 2026. Como contracara, la morosidad en el segmento 45-55 llega al 25% en junio de 2026, y al 31% en el segmento 35-45.