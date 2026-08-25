Femicidio en Salta: se negó a declarar el joven acusado de matar a su pareja en la vía pública a la salida de un boliche

Se negó a declarar el joven acusado de matar a su pareja en la vía pública a la salida de un boliche

El femicidio de una mujer en la ciudad de Metán, Salta, conmocionó a la provincia durante el fin de semana. La víctima era madre, tenía 20 años y estuvo varios días internada hasta que finalmente murió. El único sospechoso es su pareja, de 26 años, quien tras ser detenido, se negó a declarar.

La Fiscalía, a cargo del caso, llevó adelante la imputación formal del acusado y adelantó que en los próximos días solicitara la prisión preventiva para evitar cualquier riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El acusado, asistido por la defensa oficial, mientras estaba en la audiencia se negó a declarar. Su silencio se suma a las incógnitas que rodean el caso, mientras avanzan las diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

El fiscal Rodríguez López imputó provisionalmente al sospechoso por homicidio cuádruplemente calificado. La acusación se fundamenta en los agravantes de vínculo de pareja, violencia de género, alevosía y ensañamiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía resaltó la necesidad de mantener la detención del imputado. También se argumentó que las circunstancias del caso y la naturaleza del delito ameritan una respuesta judicial inmediata y contundente.

Por su parte, el fiscal Rodríguez López informó que durante la semana se tomarán testimonios para establecer una secuencia clara de los acontecimientos y determinar posibles responsabilidades o complicidades.

Femicidio en Salta: lo que se sabe del hecho

El ataque ocurrió durante la noche del viernes en la localidad de Metán. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, Cintia Díaz Orellana (la víctima) y Gastón Ramírez (el agresor) habían concurrido a un local bailable y, horas más tarde, el acusado la atacó en la vía pública propinándole golpes de puño y utilizando un elemento contundente en la zona de la cabeza, para luego retirarse del lugar y dejar a la víctima gravemente herida.

Alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó sobre lo sucedido. Tras su relato, quedó inmediatamente demorado y los efectivos policiales se dirigieron al lugar señalado, donde lograron asistir a la joven y solicitaron la intervención urgente del sistema de salud.

En un primer momento, Díaz Orellana fue trasladada al hospital Del Carmen de Metán con múltiples traumatismos de gravedad en el rostro y la cabeza. Debido a la extrema delicadeza de su cuadro clínico, los profesionales médicos gestionaron su derivación urgente a la ciudad de Salta.

Si bien inicialmente se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue derivada por vía terrestre una vez que lograron estabilizar sus signos vitales.

La joven ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada. Pese a los esfuerzos del personal de salud, este domingo a las 9.15 se confirmó su fallecimiento como consecuencia directa de las lesiones padecidas.

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