Nación prorrogó la bonificación extra sobre el consumo de gas y sumó descuentos en electricidad

Nación informó con la publicación del Boletín Oficial que extenderá para junio 2026 la bonificación adicional sobre el consumo de gas y que sumará descuentos para el servicio de electricidad.

La medida se enmarca dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y según el Gobierno, busca amortiguar el impacto del aumento de consumo ocasionado por las bajas temperaturas de invierno.

Gas y Luz: los cambios anunciados

La Resolución 121/2026 se publicó este 28 de mayo y fue firmado por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

El documento se establece que se prorroga para el mes de junio de 2026 la bonificación adicional extraordinaria del 25% que se aplica sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes. La medida ya se había aplicado en mayo y beneficia a los usuarios residenciales inscriptos en el SEF.

Respecto a la energía eléctrica, la resolución establece para el mes entrante un bono adicional del 11,97% sobre el consumo. El porcentaje reemplaza al 10,67% que había planificado originalmente en normativas anteriores, aumentando así el beneficio para aminorar el impacto en las facturas.

«Estas bonificaciones adicionales y extraordinarias se suman a la bonificación general ya establecida por el Decreto N° 943/25», resalta el documento.

Por otra parte destaca que además de los usuarios residenciales del SEF, el beneficio alcanzará en su totalidad a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables.

Finalmente se instruye al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que adopte las medidas necesarias con el fin de aplicar los «cambios en los cuadros tarifarios y en la facturación, notificando a las empresas distribuidoras y licenciatarias de los servicios».