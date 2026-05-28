Nación prorrogó la bonificación extra sobre el consumo de gas y sumó descuentos en electricidad
La Secretaría de Energía informó los cambios mediante la publicación del Boletín Oficial. La medida se aplicó con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento de consumo ocasionado por las bajas temperaturas.
Nación informó con la publicación del Boletín Oficial que extenderá para junio 2026 la bonificación adicional sobre el consumo de gas y que sumará descuentos para el servicio de electricidad.
La medida se enmarca dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y según el Gobierno, busca amortiguar el impacto del aumento de consumo ocasionado por las bajas temperaturas de invierno.
Gas y Luz: los cambios anunciados
La Resolución 121/2026 se publicó este 28 de mayo y fue firmado por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.
El documento se establece que se prorroga para el mes de junio de 2026 la bonificación adicional extraordinaria del 25% que se aplica sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes. La medida ya se había aplicado en mayo y beneficia a los usuarios residenciales inscriptos en el SEF.
Respecto a la energía eléctrica, la resolución establece para el mes entrante un bono adicional del 11,97% sobre el consumo. El porcentaje reemplaza al 10,67% que había planificado originalmente en normativas anteriores, aumentando así el beneficio para aminorar el impacto en las facturas.
«Estas bonificaciones adicionales y extraordinarias se suman a la bonificación general ya establecida por el Decreto N° 943/25», resalta el documento.
Por otra parte destaca que además de los usuarios residenciales del SEF, el beneficio alcanzará en su totalidad a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables.
Finalmente se instruye al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que adopte las medidas necesarias con el fin de aplicar los «cambios en los cuadros tarifarios y en la facturación, notificando a las empresas distribuidoras y licenciatarias de los servicios».
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