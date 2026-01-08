Cobros con QR y tarjeta: Neuquén habilitó una web para denunciar recargos ilegales

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomassini, ratificó que cualquier adicional por pagos electrónicos está prohibido por ley. Ante la dificultad de detectar las infracciones en el momento, el organismo solicitó a los vecinos utilizar la plataforma digital para reportar comercios.

El funcionario explicó la vigencia de la Ley 25.065, la cual prohíbe desde hace más de 25 años aplicar sobrecargos en pagos con tarjeta de crédito en una cuota o débito y aclaró que esta normativa se extiende por analogía a las billeteras virtuales y pagos mediante códigos QR.

Tomassini detalló el concepto de promesa de precio, señalando que el valor ofrecido al público debe respetarse obligatoriamente en todas las modalidades de pago consideradas «al contado». Advirtió que el comerciante es quien debe absorber los costos de sus plataformas de cobro y no trasladarlos al consumidor final.

Denuncias web: la herramienta para fiscalizar comercios

El director instó a la población a utilizar el sitio web oficial del organismo para reportar irregularidades de forma anónima. Aseguró que la colaboración ciudadana es vital, debido a que las inspecciones presenciales suelen ser complejas si no se detecta la infracción en el acto.

Indicó que el formulario de inspección se encuentra disponible en la dirección proteccionalconsumidor.neuquen.gov.ar. Los usuarios solo deben ingresar el domicilio del local y una breve descripción del hecho para que el cuerpo de inspectores inicie el proceso de verificación.

El referente mencionó que no es obligatorio aportar el CUIT del establecimiento para realizar el descargo. Afirmó que, con los datos del domicilio y la localidad, el Estado provincial puede enviar fiscalizadores para advertir o multar a los propietarios que incumplan la normativa vigente.

Cambio cultural y educación en el consumo

El funcionario comparó la situación actual con la prohibición de fumar en espacios públicos, planteando que se busca un cambio profundo en la conducta comercial. Sostuvo que el objetivo primordial es que el respeto por la ley se naturalice y que el cobro de adicionales sea percibido como algo inaceptable.

Tomassini reconoció un vacío legal en las terminales de pago de servicios externos, donde se suele cobrar un extra por cada factura procesada. Diferenció estos casos de las compras en comercios, ya que en las terminales se factura un servicio de gestión de pago que no cuenta con regulación restrictiva.

Finalmente, el director destacó que continuarán los controles presenciales en supermercados y locales de cercanía para verificar vencimientos de alimentos. Sin embargo, reiteró que para combatir los recargos con QR es indispensable la ayuda de la comunidad mediante el sistema de reportes digitales.