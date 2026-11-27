El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que las recientes variaciones en el tipo de cambio representen un motivo de preocupación para el Gobierno. Durante su disertación en el cierre del 13° Congreso de Economía Regional en la ciudad de Corrientes -evento organizado por la Fundación Club de la Libertad, donde reemplazó al presidente Javier Milei por compromisos de agenda en Paraguay-, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el mercado opera dentro de parámetros normales.

«No, de ninguna manera. El dólar se mueve, el dólar flota, se mueve muy tranquilamente, sin sobresaltos», afirmó el funcionario al ser consultado sobre la cotización. Estas declaraciones se dieron en una jornada marcada por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde el dólar oficial del Banco Nación retrocedió $5 para cerrar en $1.575 para la compra y $ 1.625 para la venta.

En esa misma rueda, el mayorista finalizó en $ 1.601,50, el MEP en $ 1.662,96, el contado con liquidación en $ 1.834,47 y el dólar blue se mantuvo sin cambios en $ 1.690 para la compra y $ 1.710 para la venta.

Caputo atribuyó los movimientos cambiarios de los últimos días al contexto global y destacó la resistencia de la moneda local frente a factores externos. «Fijate que en la última semana hubo un cimbronazo mundial en prácticamente todos los activos. En esas circunstancias se revalorizó el dólar contra la mayoría de las monedas emergentes y la moneda argentina, el peso, se comportó como una más, como el promedio del resto de las monedas», explicó en las declaraciones difundidas por Infobae.

En esa línea, remarcó la solidez del esquema fiscal y monetario vigente: «Si ese mismo shock agarra una macroeconomía desordenada como hubo en Argentina, hubiera sido uno de esos problemas que vimos por tanto tiempo. Hoy no lo tenemos justamente por la robustez del programa económico».

Luis Caputo sobre el rumbo económico y los rumores de salida del Gobierno

Más allá de la situación financiera, el ministro dedicó parte de su exposición en el salón Espacio Andes a detallar la relación fiscal con las provincias y el avance de reformas estructurales. Caputo definió a la gestión actual como «un proyecto esencialmente federal» que «dejó de ser centrista» para enfocarse en el interior del país.

«Estamos muy orgullosos de poder aportarle a las provincias lo que las provincias realmente se merecen», señaló. Asimismo, adelantó que aguardan el desembarco de un proyecto de envergadura en territorio correntino: «Estamos esperando una inversión grande que entre como proyecto RIGI o tal vez Super RIGI en Corrientes. Yo creo que va a ser una cosa muy importante para la provincia».

En materia tributaria, el titular de Economía indicó que los fondos de coparticipación muestran una tendencia alcista impulsada por la recaudación del impuesto a las Ganancias y planteó un esquema de incentivos para que las jurisdicciones eliminen el impuesto a los Sellos. «Nosotros las compensamos por la mitad de lo que sería ese ingreso que ahora no van a tener con tal de que lo eliminen», puntualizó respecto de la propuesta del Ejecutivo para reducir los costos operativos del sector privado.

Por otra parte, Caputo repasó el estado de las obras de transporte y logística, asegurando que ya se licitaron 9.000 kilómetros de concesiones viales y que las distintas etapas de construcción ya están en marcha. «Va a haber un cambio en infraestructura en Argentina enorme en los próximos dos años», prometió en alusión a las mejoras en la red vial y ferroviaria, como el Belgrano Cargas. También destacó el avance de la ley de cabotaje, estimando que permitirá reducir un 29 % el costo del flete vinculado al embarque a puerto y un 22 % en los traslados hacia y desde Buenos Aires.

Finalmente, al ser consultado sobre los rumores respecto de su eventual salida del gabinete, el ministro desestimó las versiones y ratificó su sintonía con el jefe de Estado. «No puede haber habido una mejor relación y no puede haber una mejor relación entre un presidente y un ministro de Economía», aseguró, añadiendo que, más allá de los nombres propios en los ministerios, el liderazgo presidencial garantiza la continuidad del rumbo económico porque “Argentina es un país que no se puede desviar del camino”.