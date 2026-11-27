El Poder Ejecutivo buscará modificar en el Senado el incremento presupuestario de $3,6 billones aprobado este viernes en la Cámara de Diputados para las universidades nacionales, incluido dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

De acuerdo con los registros parlamentarios de la sesión de la Cámara de Diputados, que concluyó en la madrugada de este viernes tras más de 15 horas de debate, según el detalle del acta de votación difundido por el portal especializado Parlamentario, el oficialismo obtuvo la aprobación en general del Presupuesto 2027 con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, pero debió modificar los capítulos referidos a educación superior y ciencia.

Luego de que los bloques opositores impusieran en la votación en particular una asignación de $11 billones frente a los $7,35 billones previstos por la Casa Rosada, Infobae indicó que en el oficialismo anticiparon que reabrirán la discusión en la Cámara alta para preservar el equilibrio fiscal, mientras en el Congreso no descartan un eventual veto parcial del presidente Javier Milei.

Presupuesto 2027: el escenario del Senado y la causa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2027 pasará ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el senador Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), en un contexto atravesado por el frente judicial y el vínculo con los gobernadores.

El cuerpo cuenta actualmente con 14 integrantes sobre 17 bancas reglamentarias, sin representantes del bloque peronista de José Mayans. La Libertad Avanza reúne cinco lugares, entre ellos Monteverde y la jefa de bloque Patricia Bullrich, a los que suma un voto del PRO y eventuales acuerdos con tres senadores de la UCR (Silvana Schneider, Flavio Fama y Mariana Juri) y representantes provinciales que responden a los gobernadores Martín Llaryora, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

Si el Senado recorta la partida universitaria, el expediente deberá regresar a la Cámara de Diputados, que conserva la facultad de insistir con su redacción original por mayoría simple. En ese escenario, distintos bloques parlamentarios prevén que Javier Milei recurra al veto parcial sobre el capítulo universitario.

La discusión corre en paralelo con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, promulgada mediante el Decreto 759/2025. Tras una medida cautelar del juez contencioso administrativo federal Martín Cormick, ratificada en junio por la Corte Suprema, y un fallo de octubre que declaró inconstitucional la cláusula suspensiva del decreto, la Fiscalía de Cámara dictaminó esta semana en contra de la apelación del Estado nacional.

Cómo fue la votación en Diputados que elevó a $11 billones el presupuesto 2027 de las universidades

Antes del debate en el recinto, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, había separado el financiamiento de las universidades nacionales en un Capítulo II autónomo para evitar que un rechazo afectara el resto de la ley. El desenlace en la votación en particular se estructuró en tres puntos:

Rechazo a la propuesta oficial : el artículo enviado por el Poder Ejecutivo , que fijaba $7,35 billones e incluía un tope de $1,5 billones para cubrir sentencias judiciales mediante obligaciones del Tesoro, fue desestimado por 130 votos contra 121.

: el artículo enviado por el , que fijaba $7,35 billones e incluía un tope de $1,5 billones para cubrir sentencias judiciales mediante obligaciones del Tesoro, fue desestimado por 130 votos contra 121. Aprobación de la iniciativa opositora : la Cámara de Diputados aprobó con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones el texto impulsado por la diputada radical Mariela Coletta (Provincias Unidas), que eleva la partida a $11 billones, la cifra reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vincula los salarios docentes y no docentes a las paritarias y actualiza los gastos de funcionamiento por inflación.

: la Cámara de Diputados aprobó con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones el texto impulsado por la diputada radical Mariela Coletta (Provincias Unidas), que eleva la partida a $11 billones, la cifra reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vincula los salarios docentes y no docentes a las paritarias y actualiza los gastos de funcionamiento por inflación. Modificación en Ciencia y Técnica: el oficialismo también perdió la votación del Capítulo IV por 127 votos contra 123, aprobándose por 130 a 118 una propuesta opositora que asigna el 0,35% del valor CIF de las importaciones al CONICET, el INTA, el SENASA y el INTI.

Qué establece el artículo 11 para las universidades y cómo votó cada bloque en Diputados

De acuerdo con el texto incorporado al Presupuesto 2027 y el registro nominal de la sesión consignado por Parlamentario, la modificación sobre las universidades nacionales fijó reglas precisas de ejecución y reflejó un respaldo transversal en la Cámara de Diputados:

La cifra exacta y el destino de los fondos: el artículo 11 establece un crédito total de $11.005.177.100.831 , dividido en $9,3 billones para gastos en personal y funcionamiento y $1,7 billones para programas especiales, prohibiendo su reducción o reasignación durante el ejercicio 2027.

el establece un crédito total de , dividido en para gastos en personal y funcionamiento y para programas especiales, prohibiendo su reducción o reasignación durante el ejercicio 2027. Transferencias, actualización y control: el Ministerio de Capital Humano deberá girar las partidas en cuotas trimestrales e informar al Congreso de la Nación la ejecución por programa y por institución, mientras que los salarios se actualizarán por paritarias sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026 y los gastos operativos según la inflación. A su vez, las universidades nacionales deberán rendir ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la clasificación funcional de cada presupuesto.

el deberá girar las partidas en cuotas trimestrales e informar al la ejecución por programa y por institución, mientras que los salarios se actualizarán por paritarias sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026 y los gastos operativos según la inflación. A su vez, las deberán rendir ante la la clasificación funcional de cada presupuesto. El mapa real de la votación en Diputados: si bien en el recinto se anunciaron inicialmente 138 votos positivos y 109 negativos, el acta final quedó en 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones luego de que los diputados libertarios Lilia Lemoine y Abel Chiconi corrigieran su voto. Acompañaron la iniciativa 89 diputados de Unión por la Patria, 17 de Provincias Unidas, 8 de Argentina Federal, los bloques del Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Coalición Cívica, MID y Encuentro Federal, además de monobloques como Karina Maureira (La Neuquinidad), Karina Banfi, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, junto con Álvaro González (PRO) y Diógenes González (UCR). En contra votaron 93 diputados de La Libertad Avanza, 11 del PRO, 5 de la UCR, Mariano Campero y José Luis Garrido.

Qué metas de dólar, inflación y superávit aprobó Diputados en el Presupuesto 2027 junto al debate por las universidades

Además de la discusión por las partidas de las universidades nacionales y los organismos científicos, la aprobación en general del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados fijó las metas económicas del Ministerio de Economía de Luis Caputo para el próximo ejercicio: