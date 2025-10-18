Ni los dólares de Donald Trump alcanzaron: el mercado volvió a presionar con fuerza antes de las elecciones

La semana financiera estuvo marcada por muchos sobresaltos en las cotizaciones y la tensión cambiaria fue el epicentro de los inversores. El Tesoro de Estados Unidos intervino en varias ocasiones para atenuar el ascenso del dólar, pero no logró contenerlo y sobre el final del viernes las cotizaciones ya marcaban cifras por encima de los precios registrados el 8 de octubre.

Los movimientos del mercado al final de la semana

La semana terminó con un dólar mayorista a $1.450 para la venta, un ascenso de 30 pesos o 2,1%, el precio más alto desde el récord del 19 de septiembre donde alcanzó los $1.475. En tanto el tipo de cambio oficial tocó los $1.476, a solo 0,9% del techo de las bandas cambiarias, a $1489,09.

El dólar al público quedó ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación, una ganancia de $25 o 1,7% respecto al cierre del jueves 9 de octubre.

Sobre esta actividad financiera, el economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, manifestó a Infobae que «a pocos días de la elección legislativa nacional, el mercado sigue de cerca los movimientos del Tesoro de EEUU en materia de anuncios o acciones que puedan repercutir sobre el plano cambiario».

«Creemos que lo importante a mediano plazo es la acumulación de reservas y que el esquema cambiario o nivel del tipo de cambio real deberá subordinarse a ese objetivo para poder reducir sostenidamente el riesgo país y volver a los mercados de crédito voluntarios», subrayó Franco y aseguró que el resultado electoral y la interpelación del mercado sobre éste, será clave debido a que posee «potencial impacto sobre demanda de pesos y bonos».

Asimismo el dólar blue mostró un incremento de diez pesos o 0,7% en el balance de cinco ruedas, a $1.485.

Otro hecho relevante a destacar de esta semana es también se registró una fuerte inyección de liquidez. El viernes 17 ingresó al mercado una suma de $2,1 billones que quedaron «sueltos» tras la renovación parcial de Lecap. Esto le dio más potencia a la demanda dolarizadora que llegó a desbordar el dique de contención de las posturas de venta de la jornada.

Por otra parte el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio bonaerense finalizó en los 1.989.555 puntos, con una ganancia en pesos de 3,4% semanal.

Con información de Infobae