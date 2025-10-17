Subió el dólar y los bonos de deuda registraron una fuerte caída este viernes: a cuánto llegó el riesgo país

Persiste la demanda de dólares en Argentina pese a la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios. En la rueda mayorista hubo un avance de 3,4% y el tipo de cambio quedó cerca del techo de la banda. Además, hubo una suba de hasta 5% en las paridades financieras.

Si bien las acciones se acoplaron al movimiento cambiario, los bonos registraron una baja de cotizaciones de más de 3%.

En el final de la rueda, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 3,1%, a 1.989.555 puntos.

Mientras, los ADR y acciones de compañías argentinas ofrecieron comportamiento mixto en los negociados en dólares en Wall Street

Mientras tanto, desde Infobae informaron que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- se hundieron hasta 3,1%.

En este contexto, el riesgo país de JP Morgan subió 60 unidades este viernes y terminó en 1.089 puntos básicos.

Cuatro días consecutivos con el dólar al alza

En la apertura de la rueda, el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington también intervino en el dólar Contado Con Liquidación -además del oficial- el pasado jueves.

Sin embargo, la fuerte presión pudo más y el dólar oficial mayorista subió 48 pesos (3,4%) en el día, a $1.450 para la venta.

Asimismo, durante la jornada llegó a tocar su valor más alto desde el récord de hace un mes, el pasado 19 de septiembre, a $1.475.

De esta manera, el tipo de cambio quedó a solo 2,7% (37 pesos) del techo de la banda de flotación ($1.489,1). La demanda de este viernes fue de aproximadamente unos USD 724,4 millones.

En Banco Nación, por su parte, la cotización aumentó a $1.475, unos 50 pesos, y hasta llegó a tocar un máximo intradiario de $1.485.