Javier Milei intensifica la campaña de La Libertad Avanza: sábado con actos en Santiago del Estero y Tucumán

El presidente Javier Milei sigue con la estrategia de acompañar el tramo final de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre. El viernes hizo un lugar en su apretada agenda para encabezar un acto en Tres de Febrero, Buenos Aires, y este sábado tomó un avión a primera hora para poder llegar a Santiago del Estero y Tucumán con el fin de sumar más votos para La Libertad Avanza.

De acuerdo a la información precisada por Infobae, Javier Milei aterrizará primero en la provincia de Santiago del Estero. Su primera actividad está confirmada para las 10.30.

El mandatario se mostrará junto a Tomás Figueroa quien encabeza la lista para la Cámara alta; y Laura Godoy, que encabeza la lista para la Cámara baja. Si bien no brindaron detalles del acto, se espera que se repita la misma modalidad de los actos anteriores: una caravana rodeada de militantes libertarios.

La segunda actividad está programada para las 18.30 en Tucumán. Javier Milei compartirá la jornada con Federico Pelli, candidato a diputado nacional y, según fuentes del oficialismo, los encuentros tendrán el formato de caminatas y caravanas.

En Tucumán, el presidente tiene como objetivo promocionar las candidaturas de Federico Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina María Moisa Terán.

El mensaje de Javier Milei en Tres de Febrero

El jefe de Estado encabezó el viernes una caravana en la zona céntrica del distrito junto a su aliado, el intendente Diego Valenzuela. También estuvo acompañado por la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, el primer candidato a diputado nacional por la provincia, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el coordinador político Sebastián Pareja.

Frente a la multitud de militantes, el mandatario expresó: «Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad»

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner», remarcó en su discurso.

Si bien no se registraron incidentes graves como los ocurridos en Santa Fe y Paraná, grupos opositores mostraron su descontento con la gestión libertaria con carteles con frases como: «Karina Milei coimera», «Diego Valenzuela cómplice», «Espert narco».